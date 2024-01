Primavera battuta dal Monza

21 gen 2024

Dopo due vittorie consecutive, cade la Primavera in casa contro il Monza: al gol di Marras risponde Carboni, ma nella ripresa Antunovic riporta avanti i lombardi che, nonostante il cartellino rosso per Kassama, portano a casa il massimo risultato.

LE SCELTE

Pisacane sceglie così: Iliev; in difesa Arba e Idrissi sulle fasce, Cogoni e Catena come centrali difensivi; centrocampo a tre formato da Malfitano, Marcolini e Sulev; Carboni e Konate a supporto di Achour.

MONZA AVANTI

Parte bene il Monza rendendosi subito pericoloso con gli inserimenti di Dell’Acqua, Marras e Antunovic. Ci prova anche il Cagliari: prima occasione al 6’ con il sinistro Carboni: palla alta. Il vantaggio dei ragazzi di Lupi arriva al 15’: Antunovic riesce a mettere dentro una palla per Marras che di sinistro batte Iliev.

PARITÀ

Cambia ancora il punteggio al 20’: Capolupo stende Cogoni in area di rigore. Dal dischetto si presenta capitan Carboni che viene ipnotizzato da Ciardi ma prontamente mette dentro sulla ribattuta: 1-1.

Meglio il Cagliari nella seconda parte del primo tempo, pericoloso con Achour e Konate, ma le occasioni latitano, primo tempo che termina in parità.

NUOVO VANTAGGIO MONZA

Cambia mister Pisacane a inizio secondo tempo: dentro Pintus e Trepy, fuori Catena e Konate.

Al 47’ trova di nuovo il gol del vantaggio il Monza con Antunovic che di testa, su imbeccata di Dall’Acqua, la mette in rete.

Non ci stanno i rossoblu che mostrano carattere, al 51’ Sulev da fuori colpisce la traversa con un colpo da applausi. Un minuto più tardi è però il Monza ad essere ancora pericoloso con Lupinetti che di sinistro manda fuori.

SUPERIORITÀ NUMERICA

Ci prova Achour due volte nel giro di pochi minuti, prima manda a lato sull’invito di Carboni, poi Ciardi è miracoloso sul colpo di testa del numero 9. Al 69’ doppio giallo e quindi rosso per Kassama che lascia i suoi compagni in 10 uomini per un fallo su Arba. Tenta il tutto per tutto il Cagliari con le occasioni di Balde, Trepy, Cogoni e ancora Achour ma il risultato non cambia. Al CRAI Sport Center, il Monza vince per 2-1.

PISACANE: “RESETTIAMO CON FIDUCIA”

"Dispiace perché non siamo riusciti a dare continuità alle vittorie contro Sassuolo e Lazio, che alimentano positività ed energia per continuare a lavorare, oggi siamo rammaricati ma non dobbiamo abbassare la testa o deprimerci. La classifica è corta, la squadra sta bene anche se oggi non è stata la nostra migliore giornata, per questo andiamo avanti con ottimismo e serenità, consci che occorre fare uno step di crescita in più per evitare di inciampare in gare come quella col Monza. I brianzoli non meritano la classifica che hanno, lo sapevamo bene e i ragazzi erano pronti, ma devono capire che il Cagliari viene rispettato da tutti e gli avversari danno più del 100% per fare bella figura. Siamo mancati in alcuni interpreti, ma dobbiamo essere consapevoli che stiamo costruendo un grande cammino, e forti di questa consapevolezza resettare e ripartire. Questo gruppo si toglierà ancora soddisfazioni e le regalerà a chi lo osserva da fuori".