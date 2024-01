Primavera-bis, vince anche a Roma

14 gen 2024

Vittoria di spessore e personalità della Primavera rossoblù, che batte 3-1 la Lazio a Formello dimostrando una volta di più la bontà del lavoro portato avanti.

PRIMO TEMPO AVANTI

Al 10' tap-in di Carboni dopo la traversa di Achour, a legittimare la superiorità sin dall'avvio. Il Cagliari comanda le operazioni, la Lazio fatica: al 16' giallo a Marcolini per fallo a metà campo, pareggia il conto Bedini al 33', mentre al 27' la Lazio protesta dalla panchina e viene espulso il vice allenatore Barraco. Gara che non offre sussulti fino al 37', quando Gonzalez calcia senza punire Iliev. Al 45' gialli reciproci per Catena e Sardo, protagonisti della baruffa poco prima. Al 47' Iliev blocca il colpo di testa di Sulejmani.

LAZIO IN DIECI MA PAREGGIA

Pronti, via e al 50' rosso per Sardo che, già ammonito, entra in modo scomposto su Konate. Ma proprio al 52' Gonzalez dalla distanza fredda Iliev e fa 1-1.

RISCOSSA ROSSOBLÙ

Ma il Cagliari riprende subito il filo e prende in mano partita e risultato. Occasioni per Achour (alto) e Carboni (conclusione improvvisa), poi al 63' combinazione perfetta per l'assist di Carboni e il tocco da attaccante vero di Achour, che fa 2-1. La Lazio ci prova ma al 74' Balde con una gran sventola su palla che esce dal corner fa 3-1. Il finale è tutto del Cagliari che spinge e sfiora la rete con Trepy (all'esordio) in campo aperto, mentre la Lazio punge con Milani e Nazzaro. Non c'è più tempo, se non per una grande parata di Iliev, il resto è storia: vittoria rossoblù. Bravi ragazzi!

TABELLINO

RETI: 9′ Carboni (C), 51′ Gonzalez (L), 62′ Achour (C), 73 Balde (C)

AMMONIZIONI: 15′ Marcolini (C), 43′ Catena (C), 43′ Sardo (L)

ESPULSIONI: 49′ Sardo (L)

LAZIO – Magro; Bedini (66′ Zazza), Ruggeri, Dutu, Milani; Sardo, Di Tommaso (82′ Bigotti), Bordon (66′ Nazzaro); Sulejimani, Gonzalez, Napolitano (66′ Gelli). A disposizione: Renzetti; Petta, Yordanov, Serra, Tredicine, Cappelli, Cuzzarella. Allenatore: Stefano Sanderra

CAGLIARI – Iliev; Idrissi, Arba, Catena (64′ Pintus), Cogoni; Sulev (77′ Ardau), Malfitano, Marcolini (57′ Balde); Carboni; Konate’ (64′ Trepy), Achour. A disposizione: Wodzicki; Pulina, Franke, Casali. Allenatore: Fabio Pisacane