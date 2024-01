Primavera, testa e cuore

06 gen 2024

Vittoria in rimonta al CRAI Sport Center per i ragazzi di mister Pisacane che nel secondo tempo recuperano il gol di svantaggio subito nella prima frazione di gioco. Decisivi i cambi: in gol Achour, poi un’autorete propiziata da Konate.

LE SCELTE

Iliev tra i pali, in difesa ci sono Arba a destra e Idrissi a sinistra, i centrali Cogoni e Catena completano il reparto. In mediana Marcolini in cabina di regia è affiancato da Malfitano e Sulev; Carboni è a supporto di Vinciguerra e Kingstone.

BOTTA E RISPOSTA

Arriva al 14' la prima occasione della gara ed è neroverde. Leone da sinistra si accentra e calcia di destro, la palla rimbalza davanti a Iliev che respinge: sulla ribattuta Cinquegrano manda fuori. Risponde subito il Cagliari al 18' con una punizione di Carboni al limite dell'area sul centro sinistra: palla in mezzo per Kingstone, stacca bene lo zambiano ma il colpo di testa finisce di poco alto. Si fanno vedere ancora in avanti al 28' i rossoblù: sugli sviluppi di una rimessa laterale, ancora Kingstone fa sponda con il petto per Malfitano, il centrocampista calcia al volo, ma la conclusione è alta.

VANTAGGIO SASSUOLO

Il Sassuolo trova il vantaggio al 30’ con il numero 11 Baldari: cross da sinistra di Leone, Baldari colpisce la sfera che trova la deviazione sfortunata di Catena. Prova ad agguantare subito il pareggio il Cagliari: al 36’ punizione di Carboni da sinistra, arriva Sulev che di testa spizza la sfera e sfiora il palo. Si va così al riposo sul risultato di 0-1.

GARA TATTICA E FISICA

Mister Pisacane decide di cambiare in cabina di regia: Carboni scala come play, Marcolini mezzala prende il posto di Sulev che va sulla trequarti. Al 16’ primo cambio tra le fila rossoblù, Balde prende il posto di Malfitano. La partita scivola fino al 30’ senza particolari sussulti: gara tattica e fisica. Il Cagliari tiene bene il possesso ma non trova lo spazio giusto, il Sassuolo difende ordinato il gol di vantaggio. La svolta arriva dalla panchina, al 33’ triplo cambio per il Cagliari: Ardau, Achour e Konate prendono il posto di Vinciguerra, Sulev e Carboni.

ASSALTO CAGLIARI

I cambi di mister Pisacane portano subito i loro frutti: il nuovo entrato Achour prende palla sulla trequarti e trova il gol del pareggio al 37’ con un sinistro da oltre 20 metri, che si insacca alle spalle del portiere neroverde. Un minuto più tardi ancora Achour: cross di Arba e l’attaccante francese colpisce di testa trovando preparato il portiere, che manda in angolo. Il forcing finale rossoblù si concretizza al 44’: Konate dalla sinistra crossa in mezzo e trova una deviazione nella sua porta di Corradini. È il gol vittoria: tre punti preziosi che portano il Cagliari a quota 24 in classifica, alle soglie della zona play off.

TABELLINO

CAGLIARI: Iliev, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano (Balde 16’ s.t.), Marcolini, Sulev (Achour 33’ s.t.), Carboni (Konate 33’ s.t.); Vinciguerra (Ardau 33’ s.t.), Kingstone. A disp.: Renna, Wodzicky, Conti, Pintus, Deriu, Franke, Mellino. All. Pisacane

SASSUOLO: Theiner, Cannavaro (Chiricallo 31’ s.t.), Cinquegrano, Loeffen, Falasca (Piantedosi 47’ s.t), Lopes, Leone, Bruno (Knezovic 42’ s.t.), Baldari (Rovatti 42’ s.t.), Neophytou (Corradini 31’ s.t.). A disp.: Scacchetti, Di Bitonto, Okojie, Ravaioli, Petrosino, Ferrandino. All. Bigica

ARBITRO: Gauzolino di Torino

RETI: Baldari 30’ p.t., Achour 37’ s.t., aut. Corradini 44’ s.t.