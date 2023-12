Primavera battuta

23 dic 2023

+ -

Sconfitta piena di amarezza per la Primavera rossoblù, che cede 1-0 alla Sampdoria al termine di una partita comandata dall'inizio alla fine, nella quale è mancata la concretezza sotto porta. Decide un gol di Conti a metà primo tempo, il resto sono occasioni per il Cagliari, senza lieto fine.

LE SCELTE

Pisacane opta per Kingstone e Vinciguerra in avanti, in mezzo al campo Sulev, Conti e Malfitano con Carboni. Davanti a Iliev in difesa ci sono Arba, Cogoni, Catena e Idrissi.

SAMP AVANTI

I rossoblù partono bene e al 6' Malfitano trova il tap-in vincente, ma è in fuorigioco. All'11' è Carboni a pungere, ma non trova il gol per poco. Ancora Malfitano al quarto d'ora, sinistro fuori misura. La Sampdoria passa al 19': Ovalle Santos semina il panico, scarico per Francesco Conti che non sbaglia. Rossoblù mai domi, al 29' Malfitano da fuori impegna Scardigno. Il Cagliari fa la partita, al 48' Carboni col tiro forte che fa venire i brividi a Scardigno, quindi Vinciguerra al 49' non trova la porta. Manca solo il gol, al riposo liguri avanti.

SPINTA ROSSOBLÙ

La ripresa continua sulla falsariga del primo tempo, con il Cagliari che insiste. Tra il 10' e il 15' ci provano Carboni (punizione) e Vinciguerra (alto), poi Pisacane sceglie Konate e Marcolini in luogo di Sulev e Conti. Al 64' è Kingstone a colpire D'Amore, ma al 67' lo zambiano è spettacolare con la rovesciata in area di rigore: traversa piena! Il Cagliari domina, al 68' Idrissi da fuori, deviazione e corner. Grande chance al 73' con Konate, ma il tiro non trova fortuna e aumentano i rimpianti. Dentro anche Achour per Carboni, il Cagliari comanda e si scopre, così la Sampdoria ha spazio in ripartenza e Cogoni deve salvare tutto su Leonardi. Il finale è d'assalto: al 93' Kingstone di testa in mischia, fermato in calcio d'angolo. Non c'è fortuna, finisce 1-0 per i blucerchiati.