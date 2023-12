Primavera, sconfitta contro il Torino

10 dic 2023

+ -

La Primavera rossoblù esce sconfitta dal Mazzola di Orbassano: nel primo tempo i granata trovano il vantaggio con Savva, pronta la risposta del Cagliari con Carboni dal dischetto. Al termine della prima frazione i padroni di casa si riportano in vantaggio con Franzoni; nella ripresa il gol del 3-1 finale di Dellavalle.

LE SCELTE

Mister Pisacane opta per Iliev tra i pali; i centrali di difesa sono Cogoni e Catena, accompagnati sulle fasce da Idrissi e Arba; in mediana ci sono Carboni Marcolini e Sulev; davanti Vinciguerra e Konate supportano Kingstone.

PRIMO TEMPO AVVINCENTE

Inizio equilibrato di partita: la prima vera occasione è del Torino e arriva al 16’ con Savva, che gira al lato. Al 20’ grandissima chance per Kingstone, che non sfrutta un grave errore in fase di impostazione di Rettore: Bellocci fa una gran parta sul tiro dell’attaccante zambiano. Sul capovolgimento di fronte, è ancora Savva ad essere pericoloso ma il cipriota manda alto dopo una bella iniziativa di Njie sulla fascia. Lo stesso attaccante svedese è pericolosissimo di testa sugli sviluppi di un corner al 29’: la palla finisce però alta. Al 31’ si fa vedere il Cagliari con un tiro dalla distanza di Marcolini che viene respinto da Bellocci. Sulla ripartenza è il Torino a trovare il vantaggio con il solito Savva che mette in rete una palla messa tesa in mezzo da Antolini.

REAZIONE CAGLIARI

Non passa nemmeno un minuto dal vantaggio granata: Vinciguerra scappa sulla destra, entra in area e viene steso da Rettore, è calcio di rigore per il Cagliari. Dal dischetto Carboni, portiere spiazzato, al 36’ è 1-1. Il gol realizzato incoraggia i rossoblù che si fanno vedere ancora in avanti al 39’ con una bella azione corale: Kingstone gestisce bene una palla al limite dell’area e scarica per Sulev che lascia partire un destro fortie che finisce però di poco al lato del portiere granata. Nel momento migliore del Cagliari, arriva il vantaggio del Torino al 42’: Ciammaglichella recupera palla in fase offensiva e serve così Franzoni che non sbaglia. Sul finire della prima frazione c'è ancora spazio per un’altra offensiva rossoblù, è Catena di testa a sfiorare la rete del pareggio al 44’.

TERZO GOL GRANATA

Passano dieci minuti dall'inizio del secondo tempo e Catena commette un fallo da calcio di rigore su Ciammaglichella: dal discetto Dellavalle trova il gol del 3-1. Prova ad accorciare le distanze il Cagliari al 59’, Kingstone viene lanciato in profondità da Konate, lo zambiano a tu per tu con Bellocci lo salta e tira verso la porta, la palla però viene ribattuta sulla linea dalla difesa granata. Cambiano i rossoblù al 60’, Pintus e Pulina prendono il posto di Catena e Sulev. Doppia chance al 64’ per il Torino: Savva e Njie sono pericolosi, ma Carboni e Pintus salvano i rossoblù.

SUPER ILIEV

Due minuti da assoluto protagonista per Iliev: prima salva su Njie al 75’, poi sul corner seguente Dellavalle di testa trova ancora pronto il portiere bulgaro. Al 77’ altro calcio di rigore per il Torino, Njie dal dischetto viene ipnotizzato da Iliev che respinge in calcio d’angolo. Al 81’ triplo cambio per il Cagliari: Malfitano, Deriu e Achour prendono il posto di Marcolini, Mutandwa e Idrissi. Nulla da fare per i rossoblù, la gara termina con il risultato di 3-1 per i padroni di casa.

IL TABELLINO

TORINO: Bellocci, Rettore (46′ Bianay Balcot), Ruszel, Savva, Ciammaglichella, Mendes, Dellavalle, Njie (79′ Gabellini), Dalla Vecchia, Franzoni (74′ Silva), Antolini. A disp.: Cabella, Acar, Perciun, Longoni, Bonadiman, Keita, Muntu, Marchioro. All.: Scurto.

CAGLIARI: Iliev, Arba, Idrissi (81′ Achour), Carboni, Sulev (60′ Pulina), Cogoni, Mutandwa (81′ Deriu), Vinciguerra, Catena (60′ Pintus), Konate, Marcolini (81' Malfitano). A disp.: Renna, Conti, Balde, Franke, Casali. All.: Pisacane.

MARCATORI: 32′ Savva (T), 36′ Carboni (C), 42′ Franzoni (T), 55′ Dellavalle (T)

ARBITRO: Michele Delrio (Reggio Emilia)