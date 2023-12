Pisacane: “Ottima prestazione, meritavamo i tre punti”

02 dic 2023

Mister Fabio Pisacane parla così al termine di Cagliari-Empoli finita con il risultato di 1-1 al CRAI Sport Center:

OTTIMA PRESTAZIONE

“I ragazzi hanno fatto un grande partita, facendo tutto quello che gli avevo chiesto preparando la gara. La squadra è stata sempre attenta creando anche diverse palle gol, gli avversari, invece, sono venuti fuori nel finale di primo tempo e nel finale di gara mettendo in campo tutti gli attaccanti a disposizione e trovando il gol solamente grazie ad una nostra disattenzione.”

BEFFA FINALE

“Dispiace perché i ragazzi oggi hanno lavorato bene e meritavano i tre punti. Il calcio è questo, bisogna crederci fino all’ultimo minuto e avere un’attenzione maggiore soprattutto nel finale di gara. Queste partite fanno parte del percorso di crescita dei ragazzi, sono sicuro che sapranno gestire meglio questi momenti in futuro.”

GLI ERRORI CI FANNO CRESCERE

“Abbiamo delle idee di gioco precise che vogliamo portare avanti. Gli errori? Bisogna metterli in preventivo soprattutto se si allenano dei ragazzi giovanissimi che devono anche sbagliare per crescere. Le lacrime di Cogoni? È un ragazzo giovanissimo che ci tiene tanto, è normale avere un crollo emotivo, ma gli errori capitano a tutti, li ho commessi anche io da calciatore e in generale tutti possiamo incorrere in un errore quando si fa una scelta. Questo attaccamento e la fame che dimostra nel volersi migliorare gli permetteranno di rialzare subito la testa, sono sicuro che già dalla prossima tirerà fuori una grande prestazione".

SU DESOGUS

“Jacopo è un giovane che si è affacciato da poco nel calcio professionistico, è cresciuto nel nostro vivaio e stiamo lavorando tutti insieme per aiutarlo a trovare la migliore condizione mettendo minuti nelle gambe. Il suo è un percorso lungo ma il ragazzo ha grande professionalità ed entusiasmo, può dare molto al Cagliari, per noi come gruppo della Primavera è stato un piacere averlo in squadra oggi.”