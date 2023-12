Beffa per la Primavera

02 dic 2023

Pareggio per 1-1 al CRAI Sport Center per il Cagliari Primavera, che viene raggiunto allo scadere dall'Empoli dopo una prestazione solida e di livello, alla quale è mancata solo l'intera posta in palio.

LE SCELTE

Nei rossoblù c'è Desogus come "over", con l'obiettivo di acquisire minutaggio e ritmo partita, a suggerire Konate e Vinciguerra. In mezzo al campo Carboni con Sulev e Marcolini. Difesa formata da Arba, Cogoni, Catena e Idrissi, davanti a Iliev.

AVANTI CON KONATÈ

Il Cagliari fa la partita in avvio: predominio territoriale e all'11' Konate spacca la porta, ricevendo da Desogus sul filo del fuorigioco, controllo e tiro da posizione defilata sulla destra per l'1-0. Al 13' sfuma clamorosamente il raddoppio, con Idrissi che trova Konate e il destro sotto misura (in precario equilibrio) termina alto. Al 15' Corona potrebbe pareggiare ma sciupa. La gara si assesta sui binari della lotta, resta gradevole a livello di ritmo e intensità, ma dopo il tiro di Sodero al 23' deviato in corner succede poco. Al 28' Vinciguerra di testa a lato su bel cross di Arba, al 29' Corona alto dal cuore dell'area di rigore, poi il resto è avvicinamento all'intervallo in un clima da tregenda tra vento freddo e pioggia intermittente.

BEFFA ALLO SCADERE

Avvio di ripresa con l'Empoli che ci prova prima con Vallarelli e poi con Bacciardi. Al 62' e al 69' Vinciguerra punge ma trova Indragoli, in mezzo il cambio con Achour che rileva Desogus. Succede poco in termini di occasioni nei 20' finali, col Cagliari che controlla bene le operazioni mettendo in campo personalità e attenzione, l'Empoli tutto proteso in avanti ma senza particolari sussulti, al netto di mischie e corner confuse. Al 95', a pochi secondi dal fischio finale, la beffa: Cogoni in disimpegno viene pressato e derubato della sfera da Vallarelli, che fredda Iliev per l'1-1 finale.

TABELLINO

Marcatori: 11' Konate (C); 95' Vallarelli (E);

Cagliari: Iliev, Arba, Idrissi, Carboni (dal 92' Malfitano), Sulev (dall'85' Deriu), Cogoni, Desogus (dal 65' Achour), Vinciguerra, Catena, Konate, Marcolini. A disp.: Renna, Conti, Pintus, Pulina, Balde, Franke, Trepy, Casali. Allenatore: Pisacane.

Empoli: Stubljar, Bacci, Corona, Sodero, Stassin, Boli, Bacciardi (dal 67' Noah), Indragoli, Mannelli (dall'87' Barsotti), Vallarelli, Bucancil (dal 60' Ansah). A disp.: Seghetti, Gaj, Majdanzic, Stoyanov, Falcusan, Tosto, Kaczmarski. Allenatore: Birindelli.

Ammoniti: 34' Desogus (C); 40' Marcolini (C); 71' Noah (E); Vallarelli (E).

Arbitro: Alessandro Silvestri (Roma 1).