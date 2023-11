Pisacane: "Equilibrio e lavoro"

25 nov 2023

Fabio Pisacane ha parole d'elogio per il suo gruppo dopo la bella vittoria in casa del Milan, che restituisce il sorriso dal punto di vista del risultato pieno ma soprattutto conferma la bontà del progetto rossoblù inerente nello specifico la Primavera.

La gara contro i rossoneri ha confermato la bontà delle idee e dei valori in seno alla squadra. "È più facile gestire le sconfitte che le vittorie", spiega il mister a caldo, "perché i ragazzi sanno come ragiono e ormai da molto tempo conoscono la mia mentalità: anche e soprattutto dalle sconfitte si impara molto, da come reagisci e da quanto lavori dopo un ko dipende la possibilità di ottenere risultati come quello odierno. Sono contento perché lavoriamo ogni giorno con l'ossessione per i particolari, e oggi si è visto. Cerco di lasciare i ragazzi il più possibile liberi a livello mentale, credo sia importante per farli esprimere al meglio".

Una gara gestita al meglio: "Volevo che oggi il Cagliari non facesse le barricate in casa del Milan, i ragazzi avevano ben chiaro questo concetto, poi però lo devi dimostrare con i fatti e in partenza lo schieramento era improntato a quell'obiettivo. Siamo molto felici per gli attaccanti, è mancato solo il gol di Achour che sarebbe stato la ciliegina sulla torta, e mi piace sottolineare l'atteggiamento di chi è entrato in corsa perché ha confermato che possiamo contare su un gruppo con tante soluzioni, senza mai abbassare intensità e attenzione. Torniamo a casa con grande fiducia e consapevolezza".

Guai, però, a cullarsi sugli allori. "La parola che regna nello spogliatoio è equilibrio, per cui la vittoria fa piacere ma da lunedì si ritorna a pedalare senza lasciare nulla di intentato. Testa all'Empoli, partita dopo partita", la chiosa del tecnico.