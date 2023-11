Primavera, i rossoblù battono il Milan

25 nov 2023

La Primavera di mister Pisacane riprende la sua corsa dopo la pausa Nazionali con una prestigiosa vittoria sul campo del Milan: 4-2 il risultato finale in favore dei rossoblù grazie alla doppietta di Konate e le reti di Kingstone e Vinciguerra. Prova di forza e qualità, con l'attacco in grande spolvero. Iniezione di fiducia in vista della prossima sfida con l'Empoli.

LE SCELTE INIZIALI

Mister Pisacane conferma il 4-3-1-2 con Iliev in porta; Arba, Cogoni, Catena e Idrissi in difesa; Sulev, Carboni, Marcolini nel mezzo; davanti spazio Konate e Kingstone sostenuti da Vinciguerra.

PRIMO TEMPO A RETI BIANCHE

Primo tempo elettrico e ad alto tasso agonistico quello visto al Vismara, infruttuoso solo in termini di gol. Non tante, a dire il vero, le chance per segnare. Vinciguerra il più pericoloso tra le fila del Cagliari; dall'altro lato è Liberali l'uomo del Milan a creare grattacapi agli ospiti.

KINGSTONE E KONATE IN DUE MINUTI

Ad una prima frazione con pochi sussulti fa da contraltare una ripresa spettacolare: tra il 60' e il 62' uno-due micidiale firmato Kingstone-Konate. Lo zambiano sfrutta una lettura errata della difesa rossonera per battere il portiere di casa con un lob; un minuto dopo un'altra disattenzione del Milan è punita da Konate. Cagliari avanti 0-2 allo scoccare dell'ora di gioco.

COLPISCE IL MILAN, POI VINCIGUERRA

I padroni di casa rispondono subito al 64' con il solito Liberali, che batte Iliev e accorcia le distanze. Poco male per il Cagliari e soprattutto per lo scatenato Vinciguerra, servito in velocità da Carboni e poi bravo a battere Bartoccioni per il gol che vale l'1-3.

KONATE CHIUDE LA CONTESA

Nonostante il nuovo doppio svantaggio i rossoneri non mollano e al 77', complice una sfortunata autorete di Catena, si rifanno sotto pronti per l'assalto finale. Ci provano in tutti i modi, ma a segnare al 97' è ancora il Cagliari grazie a un'altra giocata di Vinciguerra trasformata in rete da Konate. Doppietta personale per il numero 45 rossoblù e 4-2 sul Milan.