Pisacane: “Buona reazione”

12 nov 2023

L’allenatore della Primavera rossoblù, Fabio Pisacane, ha parlato al termine della gara contro la Roma. Questa la sua analisi del match:

LA CRESCITA CONTINUA

“Quando prendi gol dopo pochi minuti dall’inizio di una partita, soprattutto contro una squadra forte come la Roma, poi non è facile. Nonostante ciò non abbiamo subito, al 30’ ci siamo trovati sotto di due gol dopo aver preso in tutto tre tiri. I ragazzi sono stati bravi a non mollare, a crederci sino alla fine: anche oggi hanno dato in campo tutto quello che avevano. Tutto questo fa parte del nostro percorso di crescita”.

IDEE E GIOCO

“Ci portiamo a casa la reazione della ripresa, la buona prestazione. Il mio lavoro è dare sempre maggiore consapevolezza ai ragazzi: abbiamo giocato con tanti 2006, un 2007 come Malfitano. Dobbiamo capire che, anche al netto della maggiore esperienza degli avversari, non dobbiamo avere timore di nulla: si gioca a calcio, solo così riusciremo ad esprimerci nella maniera più giusta. Trovare squadre che sono anagraficamente più grandi di noi non deve essere un alibi, ma uno stimolo in più a far bene, perché poi quando i risultati arrivano – come successo la scorsa settimana a Lecce – hanno ancora più valore. Concentriamoci sulle nostre idee, sul nostro gioco”.

ARRIVA LA SOSTA

“Cercheremo di sfruttarla per mettere ancora più benzina nelle gambe. Questi momenti servono proprio per preparare al meglio i ragazzi, soprattutto quelli che sinora hanno giocato di meno: lavoreremo per aumentare il loro minutaggio”.