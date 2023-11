Primavera, rossoblù battuti dalla Roma

12 nov 2023

+ -

Dopo la vittoria in trasferta a Lecce, i rossoblù ritornano in campo al CRAI Sport Center di Assemini contro la Roma. Per i ragazzi di mister Pisacane arriva una sconfitta per due reti a zero maturata nel primo tempo. Buona reazione nella ripresa.

ROMA SUBITO AVANTI

Il Cagliari scende in campo con Wodzicky tra i pali; consueta difesa a quattro con Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; gli interni di centrocampo sono Malfitano e Marcolini, Carboni è il play. Sulla trequarti si posiziona Sulev, alle spalle della coppia di attaccanti Vinciguerra-Kingstone. Pronti, via e la Roma passa in vantaggio: Cherubini si inserisce centralmente e lascia partire un gran tiro da fuori area che batte Wodzicky. I rossoblù subito il gol a freddo provano a riorganizzarsi; dal canto loro gli ospiti controllano la gara. La prima parte della ripresa scivola senza particolari sussulti, al 30’ la Roma però si rifà insidiosa. Prima con Pisilli di testa, poi al 32’ Oliveiras sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Mlakar: da pochi passi l’attaccante giallorosso segna il raddoppio. Si va al riposo sul risultato di 2-0.

REAZIONE CAGLIARI

La ripresa si apre con una mezza rovesciata di Cherubini respinta da Wodzicky che, pochi minuti più tardi, si ripete sempre su un tiro dell’attaccante giallorosso da dentro l’area. Al 52’ primo squillo del Cagliari: bell’azione costruita da angolo, che libera Idrissi al tiro dal limite dell’area. La conclusione viene leggermente deviata e Marin si deve superare respingendo con il piede. Il Cagliari prende coraggio, la partita dei rossoblù si accende. Al 57’ prima è Vinciguerra ad andare vicino al gol: si accentra partendo da destra, tiro a giro con il sinistro, respinge il portiere giallorosso. Poi Carboni, gran botta da posizione centrale e palla fuori non di molto.

FORCING FINALE

Al 61’ escono Sulev e Malfitano per fare spazio a Pulina e Achour. Ed è lo stesso Achour ad andare per ben due volte subito al tiro, trovando però sempre Marin pronto a sventare la minaccia. Ancora nuove forze fresche dalla panchina: al 70’ Konate e Balde entrano al posto di Kingstone e Carboni. Il Cagliari continua a spingere, ma la Roma chiude gli spazi e sono anzi i giallorossi a provare a colpire in contropiede. Il risultato però non cambia più, finisce 2-0. Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Pisacane sarà in trasferta sabato 25 contro il Milan.

CAGLIARI: Wodzicky; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano (61’ Pulina), Carboni (70’ Balde), Marcolini; Sulev (61’ Achour), Vinciguerra, Kingstone (70’ Konate). A disp.: Iliev, Renna, Conti, Pintus, Franke, Casali. All. Pisacane

ROMA: Marin; D’Alessio, Golic (46’ Plaia), Keramitis, Oliveras (78’ Graziani); Mannini, Vetkal, Pisilli (‘84 Marazzotti), Joao Costa (60’ Nardozzi), Mlakar (84’ Nardin), Cherubini. A disp.: Razumejevs, Cicchella, , Bolzan, Reale, Ivkovic, Bah,. All. Guidi

ARBITRO: Colaninno di Nola

RETI: 4’ Cherubini, 32’ Mlakar