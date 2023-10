Primavera, sconfitta in Coppa Italia

Termina il cammino in Coppa Italia per la Primavera, sconfitta per 2-1 al CRAI Sport Center dalla Cremonese. A riposo sul risultato di 1-1, nel secondo tempo ha avuto la meglio la squadra Lombarda.

Mister Pisacane opta per Iliev tra i pali, di fronte a lui Catena e Franke con Casali e Mellino sugli esterni. A centrocampo Conti, Balde e Carboni con Pulina a supporto di Konate e Achour.

La partita entra fin dai primi minuti nel vivo con la prima occasione al 3’ per Pessolani che manda fuori a pochi passi da Iliev. Risponde subito il Cagliari al 5’ con Konate che in area di rigore calcia alto. La gara è molto vivace con le due squadre che si affrontano a viso aperto cercando di sbloccare la partita. Il gol del vantaggio viene siglato al 34’ da Avitabile che inserendosi mette alle spalle di Iliev un cross proveniente dalla sinistra. C’è subito la reazione rossoblù, Balde al 38’ calcia fuori dallo specchio ma è al 45’ che arriva il pareggio dei ragazzi di Pisacane, con Konate che di destro insacca in rete sfruttando una bella giocata di Achour.

Il secondo tempo inizia con una grande occasione per il Cagliari al 55’ con Sulev (entrato al posto di Conti al 46’) che calcia sopra la traversa. Ci prova ancora il Cagliari con Carboni al 59’ che di sinistro calcia addosso al portiere. Dopo la spinta rossoblù arriva il gol della Cremonese al 60’: Tosca da dentro l’area di rigore fredda Iliev. Ci prova fino alla fine il Cagliari a riagguantare la partita con le occasioni di Achour e Vinciguerra, ma non basta. Il Cagliari perde 2-1 concludendo il proprio percorso in Coppa Italia.