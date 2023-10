28 ott 2023

Amaro in bocca per la Primavera, sconfitta 4-0 dal Genoa in Liguria. Nel primo tempo il gol all’8’ di Omar Shakur poi al 21’ di Bornosuzov e la gara è tutta in salita. Nella ripresa il tris lo firma Fini al 56’, quindi il poker di Arboscello al 73’.

Gara subito vivace ma il Grifone passa già all’8’, con Shakur che sfrutta l’azione di Scaravilli a destra. Il Cagliari reagisce con Konate che calcia al 12’ ma la palla è fuori. Raddoppio al 21’, con Bornosuzov che di testa infila Wodzicki. Nei sardi gialli per Marcolini e Idrissi, il Genoa spinge e sfiora il gol due volte con Bornosuzov, poi al 35’ Vinciguerra con una fiondata che però la sfera è di Calvani senza che ci siano gli estremi per un penalty dopo il contrasto con Abdellaoui. Al 38’ out Malfitano e dentro Balde.

Nella ripresa il copione cambia poco, con Vinciguerra che al 46’ tira a giro ma non impegna troppo Calvani. Al 48’ Carboni calcia alto dopo una bella azione Pulina-Idrissi. Il Cagliari spinge e crea, Vinciguerra suona la carica, ma Fini al 56’ punisce con un’azione personale sulla destra. Gara chiusa, il Genoa vola e va a segnare il 4-0 al 73’ con Arboscello. Nulla da fare per gli ospiti, che tornano nell’Isola con la voglia di immediato riscatto.