Pari per la Primavera

22 ott 2023

Al CRAI Sport Center pareggio per 1-1 per la Primavera rossoblù, che va in vantaggio nel primo tempo con Carboni e viene raggiunta nella ripresa dal rigore di Diao, contestualmente al quale arriva il rosso per Catena che inibisce ogni tentativo offensivo dei sardi. Nel finale Malfitano ha la palla della vittoria, ma il mancino finisce a lato. Un punto prezioso che denota una volta di più l'atteggiamento e l'organizzazione del gruppo, che prosegue nella scia positiva.

Pisacane opta per Konate e Vinciguerra con Carboni a supporto. Davanti a Wodzicki ci sono Arba e Idrissi esterni con Catena-Cogoni al centro. Mediana con Sulev, Conti e Marcolini.

Botta e risposta iniziale tra Cogoni e Szimionas, ma il risultato non cambia. Al 16' Cissè da fuori, palla che non trova la porta. Al 24' è Vinciguerra a trovare pronto Toniolo. Al 26' Rigo incappa nella risposta di Wodzicki

La partita si sblocca al 29': Konate recupera una palla con grande volontà a fondo campo, Carboni irrompe e non sbaglia calciando sotto la traversa. Al 32' Szimionas ci prova ma la palla esce di poco. Bravissimo Wodzicki al 41' volando sul colpo di testa di Cissè, pochi istanti dopo Calabrese da fuori e palla a lato di un soffio.

Nella ripresa Pisacane sceglie Malfitano e Kingstone al posto di Conti e Vinciguerra, al 55'. Ma pochi istanti dopo la partita cambia: Wodzicki salva tutto sul colpo di testa di Dentale, Catena irrompe per evitare il tap-in ed è rigore con espulsione. Diao fa 1-1.

La gara si fa in salita ma il Cagliari combatte sino all'ultimo meritando il pari. L'Hellas preme con insistenza puntando sulla superiorità numerica: Diao, Nwanege Dentale, De Battisti pungono ma la difesa regge bene. Al 79' Diao colpisce il palo, poi all'80' Wodzicki miracoloso su Dentale e Casali salva sulla linea sul tiro di Patanè. All'89' ancora Wodzicki bravissimo su Agbonifo, ma al 95' arriva la chance per Malfitano: Balde per Casali, sponda per il classe 2007 che di sinistro non inquadra la porta.

IL TABELLINO

Marcatori: 29' Carboni (C), 57' rig. Diao (V)

Cagliari: Wodzicki, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi, Sulev (64' Casali), Conti, Marcolini, Carboni (64' Balde), Konate (59' Pintus), Vinciguerra. A disp: Renna, Pintus, Pulina, Achour, Balde, Malfitano, Mutandwa, Franke, Casali. All: Pisacane

Hellas Verona: Toniolo, Nwanege, Calabrese, Corradi, Patanè (80' Agbonifo), Dalla Riva (80' Ventura), Szimionas (62' Pavanati), Rigo (46' De Battisti), Cissè, Dentale (80' Vermesan), Diao. A disp: Castagnini, Troselj, Ventura, Agbonifo, De Battisti, Doucoure, Valenti, Trevisan, Fagoni, Pavanati, Vermesan. All: Sammarco

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo

Ammoniti: 36' Vinciguerra (C), 43' Rigo (V), 51' Conti (C), 60' Szimionas (V)

Espulsi: 56' Catena