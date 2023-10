Primavera corsara a Monza

07 ott 2023

La Primavera rossoblù cala il poker, inanellando la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. I ragazzi di mister Pisacane si impongono per 4-2 sul campo del Monza grazie alla doppietta di Vinciguerra e le reti di Konate e Achour. Ancora una grande prestazione di una squadra sempre più sicura di sé partita dopo partita: prossimo appuntamento il 22 ottobre contro l'Hellas Verona ad Asseminello.

LE SCELTE INIZIALI

Cagliari in campo con il 4-3-1-2: Iliev; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Caddeo, Malfitano, Marcolini; Pulina; Vinciguerra, Konate.

VINCIGUERRA SCATENATO

A spezzare l'avvio aggressivo dei padroni di casa è VInciguerra, che buca il Monza alla prima occasione utile dopo appena 7'. Una rete che galvanizza i rossoblù e soprattutto l'attaccante napoletano, letteralmente scatenato quest'oggi. Al 24' ancora lui firma il raddoppio bruciando mezza difesa biancorossa nello stretto e infilando il portiere con un tocco di punta da bomber consumato.

IL MONZA REAGISCE

Sotto di due reti il Monza fatica e l'inerzia sembra tutta in favore del Cagliari, che ha addirittura l'occasione dello 0-3 al 28' sugli sviluppi di un corner. Si salva la difesa biancorossa e al 34' Lupinetti accorcia le distanze con un tap-in vincente che permette alla squadra lombarda di andare al riposo con rinnovate speranze di rimonta.

KONATE ALLUNGA ANCORA

Nella ripresa non cala la pressione e l'intensità prodotta dal Cagliari, in grado di avvicinarsi spesso e con pericolosità all'area avversaria. Al 55' Buganello commette fallo su Konate e l'arbitro fischia il calcio di rigore, trasformato dallo stesso numero 45 rossoblù.

LUPINETTI RIACCORCIA LE DISTANZE

Il Monza si rifà sotto al 70' con il solito Lupinetti; poco prima Arba aveva sfiorato la rete di testa su cross di Vinciguerra. Al 79' padroni di casa in dieci per l'espulsione di Nene, reo secondo il direttore di gara di aver rifilato un colpo a palla lontana sul volto di Idrissi.

DI ACHOUR IL 4-2 FINALE

Al 90' il gol che pone fine alle contese porta la firma di Acour: il numero 9 franco-algerino riceve una palla illuminante da Carboni e nell'uno contro uno con il portiere Mazza non perdona. 4-2 finale e terza vittoria consecutiva in campionato per un Cagliari che non vuole fermarsi.





IL TABELLINO

MONZA-CAGLIARI 2-4

MONZA Mazza; Kassama, Cagia (30′ Zoppi), Brugarello, Dell’Acqua; Lupinetti, Colombo; Marras, Fernandes, Ferraris; Goffi (60′ Berretta). A disposizione: Bifulco; Bagnaschi, Ravelli, Arpino, Martins, Giubrone, Nene, Graziano, Capolupo. Allenatore: Alessandro Lupi

CAGLIARI Iliev; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Caddeo (41′ Balde), Malfitano (81′ Conti), Marcolini; Pulina (65′ Carboni); Vinciguerra (81′ Achour), Konate (65′ Kingstone). A disposizione: Wodzicki; Pintus, Sulev, Tymoteusz, Pasquale, Casali. Allenatore: Fabio Pisacane

RETI: 7′, 24′ Vinciguerra (C), 35′, 70' Lupinetti (M), 56' Konate’ (C), 90′ Achour (C)

AMMONIZIONI: 20′ Ciagia (M), 37′ Dell’Acqua (M), 40′ Zoppi (M), Balde (C), 89′ Conti (C)

ESPULSIONI: Nene’ (M)