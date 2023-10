Pisacane: “Soddisfatto della prestazione”

01 ott 2023

+ -

Al termine della vittoria contro il Bologna, il mister della Primavera rossoblù ha parlato con i media. Queste le sue parole:

UNA BUONA PRESTAZIONE

“Il nostro obiettivo è lavorare per migliorarci, preparare i ragazzi affinché si facciano trovare pronti quando chiamati in prima squadra. Il campionato Primavera, come ho già detto in tempi non sospetti, si avvicina ormai molto a quello dei “grandi”: trovi squadre come il Bologna oggi, molto organizzate, con qualità. Sono contento non solo per il risultato: i ragazzi hanno fatto la partita che avevamo preparato, davanti avevamo una squadra forte”.

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

“La squadra ha applicato alla lettera quanto era stato richiesto, conoscevamo bene il valore dell’avversario: una formazione ben collaudata, con qualità, che gioca insieme da qualche anno. Abbiamo deciso di aspettarli, se fossimo andati a prenderli alti avrebbero potuto avere la meglio con il loro fraseggio. La gara ci presentava delle difficoltà, ma i ragazzi sono stati bravi ad interpetrarla nel migliore dei modi. Quando c’è il giusto atteggiamento, la voglia di vincere, gli episodi girano dalla tua parte”.

LA SVOLTA TATTICA

“Già nel primo tempo la gara poteva cambiare a nostro vantaggio, spesso siamo stati imprecisi nell’ultimo passaggio. Nella ripresa siamo passati dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1, questo ci ha permesso di stare più larghi e crearci degli spazi. Dobbiamo ripetere questo tipo di prestazioni: il mio compito è quello di mettere ognuno dei ragazzi nelle condizioni di esprimersi al meglio sfruttando le proprie caratteristiche”.