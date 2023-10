Primavera, il Cagliari batte il Bologna

01 ott 2023

Dopo aver superato l’Ascoli in Coppa Italia, la Primavera rossoblù si rituffa nel Campionato. Ad Asseminello contro il Bologna i ragazzi di mister Pisacane si impongono per 1-0 grazie alla rete di Pulina nella ripresa.

LA PRIMA FRAZIONE

In porta c’è Iliev; difesa a quattro con Arba e Idrissi sugli esterni, i centrali sono Cogoni e Catena. A centrocampo Sulev, Marcolini e Conti; in avanti Pulina alle spalle di Konate e Vinciguerra. La prima frazione è caratterizzata dal forte equilibrio: gara tattica, le due squadre si studiano alla ricerca dello spazio giusto, ma ad avere la meglio sono le difese, sempre pronte a spegnere sul nascere un potenziale pericolo. Il match scorre così senza particolari spunti e lo 0-0 è il risultato più logico. Proprio nel finale arriva la prima occasione: è il Bologna a farsi pericoloso con un gran destro da dentro l’area di Menegazzo. Attento Iliev, bravo a respingere la conclusione da posizione ravvicinata.

NEL SEGNO DI PULINA

La risposta del Cagliari non si fa attendere e arriva subito a inizio ripresa: scappa in profondità Vinciguerra che si infila tra i due centrali di difesa, vince un rimpallo e si presenta a tu per tu davanti a Bagnolini: il tiro dell’attaccante è però largo e si spegne sul fondo. Al 10’ primi cambi rossoblù: entrano Balde e Achour al posto di Conti e Konate. Al 13’ ospiti insidiosi con Baroncini: tiro da fuori area angolato, si allunga Iliev che devia in angolo. Al 22’ spazio a Caddeo per Sulev. L’episodio che cambia il volto del match arriva al 34’: Achour lanciato da Arba vola sulla destra e serve Pulina. L’attaccante non deve far altro che appoggiare in porta: è 1-0. Malfitano e Ardau entrano per Balde (già ammonito) e Pulina. Il match finisce senza ulteriori sussulti: per i rossoblù di mister Pisacane tre punti preziosi.

CAGLIARI: Iliev; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Sulev (22’ s.t. Caddeo), Conti (10’ s.t. Balde; 44’ s.t. Malfitano), Marcolini; Pulina (44’ s.t. Ardau), Konate (10’ s.t. Achour), Vinciguerra. A disposizione: Wodzicky, Pintus, Kingstone, Franke, Pasquale, Casali. All. Pisacane

BOLOGNA: Bagnolini; Carretti (39’ s.t. Amey), Svoboda, Mercier, Baroncioni; Hodzic (39’ s.t. Ravagnoli), Rossetti, Menegazzo (46’ s.t. Busato), Byar, Mangiameli, Mukelenge (1’ s.t. Cesari). A disposizione: Pessina, Barra, Idaro, Schiavoni, Lai, Nesi, Tonin. All. Vigiani

ARBITRO: Gavini di Aprilia

RETI: Al 34’ s.t. Pulina