La Primavera passa il turno

Il Cagliari Primavera supera l'Ascoli e passa il turno di Coppa Italia, prevalendo ai supplementari sui marchigiani nella canicola di Assemini.

LE SCELTE

Pisacane opta per l'utilizzo di molti ragazzi sin qui meno impegnati, con Achour e Konate davanti e Ardau a supporto. In difesa Franke e Pintus con Casali e Mellino ai lati, davanti a Wodzicki. In mezzo Caddeo con Conti e Malfitano.

CAGLIARI AVANTI

Succede poco in avvio, con il caldo da piena estate che non invita a ritmi eccessivi. Il Cagliari comanda le operazioni e all'8' ci prova con Caddeo dalla lunga distanza. Al 12' sblocca la situazione Achour, che devia in modo sporco da dentro l'area il suggerimento di Konate. L'Ascoli reagisce con Tarantino che viene ammonito per simulazione in area di rigore al 17', poi al 31' scappa in contropiede e il diagonale è parato a terra da Wodzicki. Nel finale di tempo ci prova anche Ardau, chiuso in corner.

PARI ASCOLI

I marchigiani spingono in avvio di ripresa cercando il pareggio, con i rossoblù che un paio di volte assaltano l'area bianconera senza arrivare al tiro. Ma al 58', dopo che poco prima Tarantino aveva richiesto a Wodzicki una grande parata all'incrocio su punizione, ecco che Cozzoli trasforma nell'1-1 il corner da sinistra.

REAZIONE ROSSOBLÙ

Pisacane attinge dalla panchina inserendo Sulev, Pulina, in precedenza anche Balde e Collu, ma non arrivano sussulti. Il finale è tutto del Cagliari, con Pulina che per due volte scalda i guanti di Amato dopo azioni personali in dribbling. Dentro anche Vinciguerra per l'assalto finale ma il risultato non cambia.

QUALIFICAZIONE ALL'OVERTIME

Subito calcio di rigore per fallo su Vinciguerra e Pulina dal dischetto non sbaglia. Al 108' Konate sul secondo palo irrompe e fa 3-1. Al 117' Collu col tap-in per il 4-1 che determina la goleada finale.