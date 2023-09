Pisacane: "Mi aspettavo questa risposta"

23 set 2023

Mister Fabio Pisacane parla così al termine della vittoria per 1-0 contro la Fiorentina:





SULLA VITTORIA

“La risposta della squadra oggi è stata ottima e non avevo dubbi su questo. Ci auguravamo di ottenere la prima vittoria al più presto possibile e uscire vittoriosi ci permette di lavorare nel miglior modo possibile in vista dei prossimi impegni. Inoltre, fa bene sia al morale che ai ragazzi.”





RIPARTIRE DAGLI ERRORI

“Le partite vanno preparate tutte con la massima attenzione e tranquillità, a Bergamo, però, ci sono stati degli errori commessi ma oggi siamo ripartiti da quegli errori e i ragazzi hanno fatto tutto quello che abbiamo preparato durante la settimana. L'attenzione, la tranquillità e fare in modo semplice ciò che avevamo preparato ci ha permesso di fare un’ottima gara.”





LE SCELTE

“Ho una rosa piena di ragazzi validi e per questo motivo devo essere bravo a gestire tutte le risorse a disposizione. Oggi hanno avuto la loro occasione e l’hanno sfruttata Conti e Cogoni. Sono dei ragazzi esemplari, di grande affidabilità e sempre a disposizione, sono contento per loro. Da ricordare che sono due ragazzi classe 2006, quindi vanno aspettati e aiutati permettendogli anche di sbagliare. Lo stessa cosa vale per Marcolini, sappiamo che tipo di giocatore sia quindi non siamo sorpresi, da lui ci aspettiamo tanto."