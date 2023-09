Primavera vittoriosa

23 set 2023

Bella e meritata vittoria della Primavera rossoblù, che supera la Fiorentina 1-0 ad Assemini cogliendo la prima vittoria (4 punti in 4 gare) della stagione. Decide Vinciguerra nella ripresa, dopo una gara che ha visto un primo tempo combattuto con occasioni per ambo le squadre e un secondo tempo a tinte rossoblù.

Senza l'infortunato Deriu, Pisacane sceglie Vinciguerra e Kingstone in avanti con Carboni a supporto. In mediana Conti con Sulev e Marcolini ai lati. In difesa, davanti a Iliev, ci sono Arba e Idrissi con Cogoni (esordio da titolare) e Mutanda.

Subito al 3' Kingstone stacca bene ma non trova la porta. Al 20' ancora lo zambiano trova pronto Vannucchi attento sul tiro da fuori area. Al 22' è Catena a incornare fuori di poco. Primo squillo viola al 24', con Harder che impegna Iliev, poi al 26' Carboni è costretto a uscire per un fastidio muscolare (dentro Pulina). Fiorentina pericolosa al 29' con Braschi, che col mancino manda sul palo il diagonale. In chiusura di tempo è Vitolo a mandare fuori di un soffio.

La ripresa è tutta del Cagliari: Kingstone alto al 47', ma al 49' Vinciguerra scatta al meglio, dribbla il portiere e deposita il gol-vittoria. Ancora alto Kingstone al 58', fermato poi al 68' da un grande Vannucchi. Ci prova per due volte Achour, senza fortuna, e la Fiorentina può solo spingere in modo sterile senza mai impensierire Iliev.

IL TABELLINO

Marcatori: 49' Vinciguerra (C)

Cagliari: Iliev, Arba, Catena, Cogoni, Idrissi, Conti (57' Balde), Marcolini, Carboni (27' Pulina), Sulev (69' Caddeo), Mutandwa, Vinciguerra (69' Achour). A disp: Wodzicky, Pintus, Malfitano, Franke, Pasquale, Konate, Casali. All.: Pisacane.

Fiorentina: Vannucchi, Vigiani, Baroncelli (46' Romani), Biagetti, Scuderi (53' Fortini), Harder, Ievoli (53' Rubino), Vitolo, Caprini, Braschi (76' Sene), Falconi (67' Danes). A disp: Tognetti, Maggini, Elia, Guidobaldi, Mignani, Padilla. All.: Galloppa.

Ammoniti: Pulina (C), Conti (C), Iliev (C), Caprini (F), Falconi (F).

Arbitro: sig. Ubaldi sez. Roma.