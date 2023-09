Sconfitta per la Primavera

16 set 2023

La Primavera rossoblù inciampa a Bergamo contro l'Atalanta per 4-1. Un risultato maturato in rimonta nelle ripresa, dopo che il primo tempo aveva visto il Cagliari andare al riposo sullo 0-1 grazie al primo gol stagionale di Kingstone Mutandwa.

LE SCELTE

Mister Pisacane opta ancora per il 4-3-3 con l'esordio di Casali da titolare nel ruolo di terzino destro; Arba, Catena e Pintus a completare la retroguardia. Mediata affidata a Sulev, Malfitano e Carboni. In avanti Konate e Vinciguerra a supporto di Kingstone.

PRIMO TEMPO IN VANTAGGIO

A coronare una prima mezz'ora giocata con grande attenzione e disciplina tattica da parte del Cagliari è l'ottima azione che al 31' Kingstone Mutandwa capitalizza con cinismo, ribadendo in rete la respinta del portiere sulla conclusione di Sulev. Una giocata corale partita dai piedi di Carboni che ha visto la partecipazione di tutta la catena di sinistra, con anche Vinciguerra e Arba protagonisti.

Poco prima di andare al riposo Catena ha la palla per lo 0-2, il suo colpo di testa non c'entra però lo specchio della porta.



L'ATALANTA RIBALTA IL RISULTATO

La gara si decide di fatto nel giro di cinque minuti: dal 50' al 55' l'Atalanta riesce a segnare tre gol, ribaltando l'incontro. Roaldsøy pareggia, Bonanomi sigla il vantaggio, Vlahovic porta il risultato sul 3-1. 

NON BASTA LA REAZIONE ROSSOBLÙ

Un blackout che non abbatte mentalmente i rossoblù, capaci di reagire con carattere. Kingostone è il più pericoloso dei suoi: al 76' solo il palo gli nega la gioia della doppietta, mentre all'88' pecca leggermente di precisione mandando di un nulla al lato da buona posizione. Il Cagliari non accorcia le distanze e allora al 90' l'Atalanta mette la parola fine sul match con il secondo gol personale di Vlahovic.

Il triplice fischio dell'arbitro sancisce il 4-1 finale.





TABELLINO

ATALANTA: Pardel; Armstrong, Guerini, Comi, Regonesi (86′ Obric); Roaldsoy (81′ Simonetto), Manzoni, Martinelli (81′ Bordiga); Bonanomi (81′ Gariani); Vlahovic, Fiogbe (67′ Castiello). A disposizione: Sala, Riccio, Armstrong, Tavanti, Ragnoli, Orlando. Allenatore: Giovanni Bosi

CAGLIARI: Iliev; Arba (59′ Idrissi), Pintus, Catena, Casali; Sulev (75′ Conti), Carboni (C), Malfitano (59′ Marcolini); Vinciguerra (75′ Achour), Mutandwa, Konate (59′ Pulina). A disposizione: Wodzicki, Caddeo, Cogoni, Franke, Pasquale. Allenatore: Fabio Pisacane

Ammonizioni: Vinciguerra (C), Konate (C), Fiogbe (A)

Reti: 32′ Mutandwa (C), 50′ Roaldsoy (A), 53′ Bonanomi (A), 55′ e 90′ Vlahovic (A)