Pisacane: “Gara di cuore e lotta”

02 set 2023

SULLA PARTITA

“Una partita tutto cuore dall’espulsione in poi. Nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per far male all’Inter, ma siamo stati poco precisi nell’ultimo passaggio. La partita era stata preparata bene, i primi venti minuti in fase di non possesso abbiamo sbagliato in avanti, ma poi ci siamo messi sul binario giusto. Dopo l’espulsione in poi la squadra ha dimostrato che sa lottare fino all’ultimo e su ogni pallone”.

BUONI SEGNALI PER IL FUTURO

“Nel primo tempo si sono viste tante verticalizzazioni, tanto movimento degli attaccanti. L’importante è dare continuità alle prestazioni, dobbiamo osare e avere coraggio di giocare se si vuole dominare il gioco soprattutto sotto pressione. Vogliamo far passare questi messaggi ai ragazzi”.

MAI MOLLARE

“Abbiamo fatto una grande gara in inferiorità numerica. Nell’intervallo sono state toccate le corde giuste, ero convinto di riprendere la partita e vincerla, voglio trasferire ai miei ragazzi che le partite non finiscono mai e bisogna lottare sempre. Vinciguerra e Kingstone? Sono dei ragazzi con delle qualità importanti, devono avere fame perché possono fare tanta strada”.