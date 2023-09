Primavera, buon punto contro l’Inter

02 set 2023

La Primavera di Fabio Pisacane trova un ottimo punto contro i pari età dell’Inter. All’Unipol Domus sotto nel primo tempo, in dieci uomini a inizio ripresa per l’espulsione di Balde, i rossoblù hanno reagito da squadra trovando il pareggio al 16’ della ripresa con Carboni su rigore. Al 45’ anche l’Inter chiude in dieci per il rosso diretto rimediato da Stankovic.

LE SCELTE

Davanti a circa 550 tifosi rossoblù, Pisacane schiera una retroguardia senza cambi rispetto alla Juventus con Iliev, Arba, Catena, Pintus e Idrissi. Prima convocazione per Balde che parte titolare in mediana insieme a Carboni e Sulev. In attacco prima convocazione e prima da titolare anche per Kingstone che viene supportato da Vinciguerra e Konate, al ritorno dopo aver scontato la squalifica nella scorsa partita.

INTER AVANTI

Meglio l’Inter in avvio: al 7’ occasione con Stankovic che fa partire un bel tiro da fuori area: la gran risposta di Iliev nega il gol ai nerazzurri. Prova a reagire subito il Cagliari con una palla in profondità di Vinciguerra per Konate che non riesce a concretizzare e viene chiuso in angolo. Al 18’ ancora altra grande occasione per il Cagliari, ancora con Konate, che da destra mette in mezzo per Vinciguerra: a tu per tu con il portiere non riesce a indirizzare verso la porta. Al 31’ passa in vantaggio l’Inter: palla in verticale per Di Maggio che buca la difesa rossoblù e insacca alle spalle di Iliev. L’Inter cerca il raddoppio e ci va vicino al 38’ con Aidoo che manda alto di testa a pochi passi dalla porta. Prima della fine del primo tempo c’è ancora tempo per la reazione cagliaritana con un cross messo in mezzo da Arba per lo stacco di Kingstone che non riesce a indirizzare in porta.

LA REAZIONE

All’inizio della ripresa il Cagliari rimane subito in 10 per il secondo giallo ricevuto da Balde per un intervento in ritardo su Aidoo. Pisacane risistema la squadra sostituendo Konate con Casali. L’Inter al 53’ va ancora vicina al gol con Akinsamiro ma Iliev si distende e il suo salvataggio risulta provvidenziale. Al 60’ il pareggio del Cagliari: Kingstone lancia Vinciguerra che in area di rigore viene abbattuto da Stante. È calcio di rigore, dal dischetto Carboni che spiazza Calligaris.

CUORE PRIMAVERA

I rossoblù lottano su ogni palla e cercano di ripartire quando possono, soprattutto con Vinciguerra, sempre insidioso. Grazie all’uomo in più l’Inter risulta però più pericolosa e colpisce il palo al 68’ con Spinaccè di testa. Mister Pisacane fa entrare Caddeo, Conti e Cogoni per Sulev, Carboni e Arba. Si fa vedere in avanti ancora il Cagliari al 79’ con un tiro di controbalzo di Mutandwa che finisce fuori. Al 89’ viene ristabilita la parità numerica con Stankovic che scalcia Caddeo, rosso diretto. Finisce 1-1.

TABELLINO

Espulsioni: Balde (CAG), Stankovic (INT)

Ammonizioni: Balde (CAG), Maye (INT), Stante (INT)

Reti: Di Maggio (INT), Carboni (CAG)



CAGLIARI: Iliev; Arba (75' Cogoni), Catena, Pintus, Idrissi; Sulev (69' Caddeo), Carboni (75' Conti), Balde; Konate (50' Casali), Vinciguerra, Kingstone. A disposizione: Renna, Wodzicky, Pulina, Achour, Deriu, Malfitano, Franke. All. Pisacane



INTER: Calligaris; Aidoo (77' Berenbruch), Stante, Maye (55' Guercio), Cocchi; Akinsanmiro, Stanković, Di Maggio (69' Vedovati), Sarr (46' Owusu), Spinaccè, Quieto (69' Mosconi). A disposizione: Raimondi, Motta, Ricordi, Miconi, Mazzola, Zanchetti. All. Chivu