Marcolini al Cagliari

01 set 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'acquisizione a titolo definitivo dalla Spal del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Marcolini, che ha firmato sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club per ulteriori due stagioni.

Classe 2005, arriva a rinforzare la Primavera allenata da Fabio Pisacane: interno di centrocampo, ha nell'esecuzione delle due fasi di gioco una prerogativa da mettere a disposizione del gruppo, adattandosi a molteplici sistemi di gioco e non disdegnando l'inserimento in zona gol.

Cresciuto nel vivaio del Chievo, approda alla Spal nel 2021 per proseguire la trafila nel Settore Giovanile, giocando spesso sotto età prima in Under 17, poi Under 18 (con cui vincerà lo Scudetto) e Primavera, dove arriverà a indossare la fascia di capitano.

Ora una nuova avventura. Benvenuto in rossoblù, Diego!