30 ago 2023

In arrivo l’esordio casalingo anche per la Primavera rossoblù, che sabato 2 settembre alle ore 16.30 ospiterà l'Inter per la 2ª giornata di campionato: i ragazzi di mister Pisacane giocheranno nella cornice dell'Unipol Domus.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla gara dalla Tribuna al costo di 5€; 3€ il prezzo promozionale dedicato agli abbonati: clicca qui per tutto le info e procedere all'acquisto.