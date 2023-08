Pisacane: "Giocata una buona gara"

27 ago 2023

Così Fabio Pisacane dopo la sconfitta della sua Primavera in casa della Juventus nella prima di campionato. Il mister analizza nel complesso quanto fatto e visto in Piemonte.

"La squadra ha giocato una buona gara, abbiamo avuto un buon approccio alla partita andando in cinque minuti vicini al gol per tre volte. Abbiamo subito qualche ripartenza, ma dopo la rete della Juventus c'è stata una grande reazione dei ragazzi che ha portato la pareggio meritato. E, aggiungo, anche dopo il 2-1 abbiamo continuato a creare occasioni da rete. Nel calcio chi vince ha sempre ragione, quindi complimenti alla Juventus che ha capitalizzato al massimo le opportunità. Noi però ci portiamo a casa una buona prestazione che è la base per continuare a lavorare quotidianamente e costruire i nostri successi del futuro".