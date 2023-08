Primavera battuta all'esordio

27 ago 2023

Sconfitta per 3-1 per la Primavera rossoblù, che cede alla Juventus alla prima di campionato. Sotto in avvio, il Cagliari pareggia con Caddeo ma poi soccombe senza demeritare, creando ma non sfruttando diverse opportunità per portare a casa almeno un punto.

LE SCELTE

Con Konate squalificato e Kingstone ancora ai box per alcune pratiche burocratiche da espletare, Pisacane opta per Iliev in porta, difesa con Arba-Pintus-Catena-Idrissi, mediana guidata da capitan Carboni con Malfitano e Caddeo ai lati, in avanti Pulina-Achour- Sulev.

PRESTAZIONE CORAGGIOSA

Cagliari subito attivo col destro forte di Pulina su punizione, ma Vinarcik respinge e sugli sviluppi Achour cerca l'incornata col portiere che salva ancora. Il Cagliari è tonico e punge ancora con Pulina e Caddeo, ma la difesa juventina sbroglia. Dopo lo "scambio" di gialli (prima Ripani, poi Sulev) la Juventus passa al 20' su punizione: pennellata di Ripani, non c'è scampo e 1-0 bianconero. Al 29' Vinarcik è super su Achour: azione perfetta del Cagliari, l'attaccante calcia bene a giro ma non c'è gol. E al 33' il pari meritato: Caddeo si inserisce al meglio sulla palla al bacio di Carboni ed è rete.

La Juventus al 39' rimette il naso avanti: Pagnucco su cross di Ripani non perdona. Lo stesso Ripani al 43' potrebbe incappare nel rosso per doppia ammonizione, ma l'arbitro lo grazia.

In avvio di ripresa il Cagliari sfiora il pari: doppia conclusione (Achour e Carboni) ma il gol non arriva. Al 51' ancora Pulina non è fortunato, salva tutto Domanico. Il Cagliari meriterebbe di più, al 53' Catena è decisivo su Anghelè, ma al 56' Sulev non trova il 2-2 da ottima posizione dopo l'ennesima bella trama del Cagliari.

La Juventus si infiamma con Vacca, e al 70' punisce i rossoblù che spingevano con fiducia e qualità. Savio in due tempi fa 3-1. Carboni per tre volte, negli ultimi 15', non trova la rete per riaprire una gara che si chiude con un punteggio certamente severo per quanto visto nell'arco del suo svolgimento.

IL TABELLINO

Marcatori: 20' Ripani (J), 33' Caddeo (C), 39' Pagnucco (J), 70' Savio (J)

Juventus: Vinarcik, Martinez, Domanico, Gil, Turco (65' Savio), Owusu, Ripani, Pagnucco, Vacca (65' Scienza), Di Biase (14' Srdoc, 72' Florea), Anghelè (65' Finocchiaro). A disp: Fuscaldo, Firman, Biggi, Giorgi, Bassino, Ngana. All: Montero.

Cagliari: Iliev, Arba, Pintus, Catena, Idrissi (66' Casali), Sulev (66' Vinciguerra), Carboni, Malfitano (60' Mameli), Caddeo (77' Deriu), Achour (77' Ardau), Pulina. A disp: Conti, Cogoni, Renna, Franke. All: Pisacane.

Ammoniti: Ripani (J), Sulev (C), Owusu (J)

Arbitro: Galipò di Firenze.