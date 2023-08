Catena al Cagliari

11 ago 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Etienne Catena, che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2026 .

Difensore centrale, ivoriano di Yopougon, Catena è un classe 2004 dotato di grande prestanza fisica che può mettere a disposizione della squadra le sue qualità difensive in molteplici sistemi di gioco della retroguardia. Cresciuto nelle giovanili della Roma, dove ha militato nell’Under 17 tra il 2019 e il 2021, si è poi trasferito allo Sporting Lisbona per la stagione 22/23, completata poi nella Primavera del Pescara. Catena è in possesso di passaporto italiano e fa parte del giro azzurro, avendo già preso parte a gare alla trafila delle Nazionali giovanili dall’Under 15 fino all’Under 18 passando per l’Under 16.

Benvenuto in rossoblù, Etienne!