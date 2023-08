Gli impegni della Primavera

08 ago 2023

Dopo le prime settimane tra Assemini e Isili (nel quartier generale dell’Hotel Cardellino), la Primavera rossoblù guidata da Fabio Pisacane continua la preparazione in vista del debutto ufficiale in campionato, in programma il 27 agosto alle ore 16.30 in casa della Juventus.

Il gruppo lavorerà da oggi fino a venerdì 11 agosto in Valle d’Aosta, a Saint-Vincent e Chatillon, che ritrovano dunque il Cagliari a pochi giorni dalla conclusione delle due settimane di lavoro della Prima Squadra. Domani, mercoledì 9 si varcherà il confine per andare in Svizzera, dove alle 17 allo stadio “, ankdorf” di Berna ci sarà l’amichevole contro l’Under 23 dello Young Boys. Sabato 12, sempre alle 17, al “Gianni Brera” di Pero (Milano) il test sarà contro il Club Milano, formazione neopromossa in Serie D. Quindi il rientro in Sardegna e subito in campo domenica 13 per una seduta mattutina.

“Siamo contenti di come stiamo lavorando. Vogliamo costruire il nostro percorso giorno dopo giorno, affinando l’intesa e i concetti tattici che saranno la base per la stagione alle porte. C’è un gruppo che cresce, con ottimi valori dentro e fuori dal campo, metterci alla prova fuori dall’Isola con due test di questo tenore sarà certamente utile, visto che affronteremo prima diversi ragazzi con buona esperienza europea anche a livello di Youth League e poi una realtà differente da quelle del calcio giovanile, come già fatto contro Olbia e Budoni, al cospetto delle quali i ragazzi si sono ben comportati nonostante i carichi di lavoro. Sono arrivati ragazzi nuovi, altri arriveranno a puntellare una rosa con valori importanti prima di tutto dal punto di vista morale”, l’analisi di mister Pisacane alla vigilia dell’impegno in terra elvetica.