Primavera, Casali al Cagliari

28 lug 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Michele Casali che si trasferisce dal Milan a titolo definitivo. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Classe 2005, è cresciuto nel vivaio del Milan, militando in rossonero per cinque stagioni e disputando da titolare anche la semifinale di Uefa Youth League dello scorso 21 aprile contro l’Hajduk Spalato.

Nel giro delle nazionali giovanili azzurre, ha debuttato in Under 18 a marzo nella vittoria per 3-1 contro i pari età della Romania.

Terzino destro, ottima corsa, può essere impiegato a tutta fascia, facendo valere anche le qualità in fase offensiva. Arriva per rinforzare la Primavera rossoblù di mister Pisacane.

Benvenuto in Sardegna, Michele!