Il calendario del campionato Primavera

20 lug 2023

+ -

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario per il campionato Under 19 2023/2024, che sarà ancora una volta sfalsato tra girone di andata e girone di ritorno.

Prima giornata che vedrà i rossoblù di Fabio Pisacane affrontare fuori casa la Juventus, quindi la prima gara casalinga contro l'Inter. A seguire trasferta a Bergamo e la Fiorentina ospite in Sardegna. Ultima di andata (13 gennaio) contro la Lazio, mentre la prima di ritorno vedrà il Monza di scena ad Assemini, il 20 gennaio. Le ultime sfide della stagione regolare - che si chiuderà il 18 maggio 2024 - vedranno le gare contro il Lecce, la Fiorentina in Toscana, il Genoa e l'Hellas Verona in terra scaligera.