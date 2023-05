27 mag 2023

La Primavera è salva, vince 3-1 a Frosinone all'ultima giornata e stacca in modo decisivo il Napoli (battuto in casa dall'Inter) mentre l'Atalanta supera l'Udinese. In gol subito con Sulev, pareggiano i ciociari con Condello, quindi la doppietta di Vinciguerra a fine primo tempo e in chiusura di gara fanno esplodere la festa rossoblù.

Si chiude così un percorso stagionale ondivago, con un inizio complesso e una fase centrale entusiasmante, prima delle difficoltà di inizio 2023 che avevano portato al cambio in panchina e l'avvento di Matteo Battilana insieme a Fabio Pisacane. Da allora una serie positiva di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, per conquistare meritatamente sul campo la salvezza, determinando il proprio destino.

Oggi a Frosinone le insidie erano tante. Pronti, via e Sulev sblocca al 2'. Al 29' Condello trova il pareggio, ma al 40' Vinciguerra infilza i gialloblù aprendo a una ripresa dove il Cagliari conduce e poi la chiude. Al 59' il primo giallo del match è per Idrissi (il secondo arriverà a tempo scaduto per Conti), nel finale il Frosinone spinge ma non trova sbocchi, Peres all'82' di testa sfiora il 2-2, ma Vinciguerra la chiude all'85' scacciando ogni timore, mentre a Cercola l'Inter segna il 2-1 e per il Napoli ogni speranza svanisce.