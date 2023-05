Primavera, buon punto a Roma

17 mag 2023

Punto prezioso per la Primavera rossoblù, che impatta 2-2 a Roma contro i giallorossi e continua la sua corsa verso la salvezza. Dopo il vantaggio firmato da Griger al 32′ su assist di Konate, rimonta romanista con il rigore di Pagano al 34′ e il gol di Majchrzak al 72′. Allo scadere Konate ruba palla al portiere e insacca indisturbato il gol del pareggio definitivo.

Senza lo squalificato Veroli e l'infortunato Masala, Battilana e Pisacane optano per Delpupo e Konate con Griger in attacco; davanti a Iliev ci sono Zallu e Idrissi esterni, Palomba e Pintus al centro; in mediana torna Carboni con Caddeo e Cavuoti ai lati.

In avvio ci provano Carboni (alto) e Pagano (deviato in corner), quindi al 10' Del Bello salva su Konate. La risposta rossoblù al 16' è di Cavuoti dalla distanza, fuori non di molto. Enorme la chance per Cavuoti al 27', con l'abruzzese che calcia bene e colpisce in pieno l'incrocio dei pali. La Roma insiste con Pagano ma al 32' Griger la sblocca anche con l'aiuto di un tocco avversario. I giallorossi pareggiano subito con Pagano dal dischetto, la gara si mantiene equilibrata ed elettrica. Allo scadere del primo tempo rasoiata di Delpupo che Del Bello disinnesca, si chiude così il primo tempo.

La Roma inizia la ripresa in modo veemente con Cherubini e D'Alessio, ma al 51' Konate di testa manda di poco a lato l'incornata e poco dopo calcia alle stelle su inserimento centrale. La Roma passa al 72' con Majchrzak di testa, ma il Cagliari non molla mai: al 78' Del Bello si supera sul potente destro di Konate, all'89' il pareggio sfruttando la défaillance di Del Bello. E al 91' potrebbe arrivare anche il 3-2, ma Vinciguerra non indovina la mira, prima che al 95' Iliev voli a parare sul destro da fuori di Pagano.