Primavera sconfitta

13 mag 2023

+ -

Sconfitta interna per 3-1 per la Primavera rossoblù, che cede al Bologna ad Assemini.

Dopo il gran tiro di Zallu al 2', palla respinta da Bagnolini, al 7' è Rosetti che impegna Iliev. Al 9' Griger ha una bella palla ma la difesa sbroglia in extremis. La gara si fa in salita al quarto d'ora: fallo in zona pericolosa su Anatriello e rosso. Al 17' Anatriello di testa di poco a lato, quindi al 21' (dopo che Battilana corre ai ripari con Pintus per Caddeo) Raimondo colpisce la traversa. I felsinei pungono ancora con Anatriello e Mazia, mentre il Cagliari va vicino al vantaggio con Griger e Delpupo che non trovano la deviazione vincente alla mezzora.

Il Bologna passa al 38' con Mazia: girata di gran livello e 1-0 emiliano. Ospiti vicini al gol nel finale con Raimondo (fermato in corner) e Urbanski (para Iliev). La ripresa vede il Cagliari premere con veemenza ma non arriva il guizzo giusto, e al 55' Anatriello raddoppia: sinistro su assist di Mazia. Delpupo impegna severamente Bagnolini al 59', palo di Urbanski al 66', Palomba al 70' non arriva in allungo all'appuntamento con il gol. Ci provano Delpupo e Konate prima dell'ultimo quarto d'ora, ma Raimondo al 79' la chiude. Il gol della bandiera è di Deriu al 91'.