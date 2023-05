Battilana: "Un peccato, ripartiamo subito"

07 mag 2023

Così Matteo Battilana dopo la sconfitta per 3-2 in casa dell'Atalanta per la Primavera rossoblù.

"È un peccato perderla al fotofinish, ma il calcio è anche questo e dobbiamo accettarlo. Abbiamo avuto noi la palla per vincerla una volta essere stati bravi a riportare la gara in parità, l’abbiamo sbagliata e su capovolgimento loro hanno finalizzato. I ragazzi sanno che ci sarà da battagliare fino all ultimo, da domani iniziamo a preparare la partita di sabato contro il Bologna, lavoreremo per limitare al massimo le imperfezioni e migliorare sempre, con rinnovate voglia e fiducia che contraddistinguono questo gruppo".