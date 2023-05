07 mag 2023

+ -

Sconfitta per la Primavera rossoblù, battuta a Zingonia dall'Atalanta al termine di una gara che ha visto Palomba e compagni provarci fino all'ultimo. A beffarli è la rete di Vavassori al 90'.

LE SCELTE

Confermati otto undicesimi rispetto alla gara con il Cesena: Griger, Vinciguerra e Pintus le novità.

LA PARTITA

L'inizio è a tinte rossoblù, con il risultato che cambia dopo appena 8': grande lancio di Sulev a dare il via alla azione, conclusa con il tap-in vincente di Vinciguerra per il vantaggio del Cagliari. Passa vicino al raddoppio Cavuoti al 26', qualche secondo prima del pareggio atalantino con Vlahovic che insacca in rete l'ottimo assist di De Nipoti.

L'inerzia del match cambia, ma il primo tempo si chiude in parità. Sul finale ancora pericoloso Vinciguerra.

Iliev salva tutto nei primi minuti della ripresa contro uno scatenato De Nipoti. Al 66' è proprio il numero 10 a ribaltare il risultato. Lo riporta in parità il neo entrato Vitale, che aveva preso il posto di Pintus all'intervallo: calcio d'angolo battuto da Cavuoti e stacco imperioso del difensore ospite per il 2-2 al 76'.

Gli ultimi minuti sono di grande intensità, tra gli ottimi interventi difensivi ad avere la meglio è l'Atalanta con Vavassori: grande slalom e conclusione in porta vincente allo scoccare del novantesimo. Il Cagliari ci prova fino all'ultimo secondo di gara: non basta il grande cuore, vince 3-2 l'Atalanta.