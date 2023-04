Primavera vittoriosa

23 apr 2023

Larga vittoria per la Primavera rossoblù, che supera 5-1 l'Udinese e continua la striscia positiva fatta di due pareggi e due vittorie. Successo importante per la classifica e per la costruzione del percorso di gruppo attraverso il lavoro nell'ultimo scorcio della stagione.

Con Vinciguerra e Delpupo a supporto di Konate, in mediana ci sono Cavuoti e Carboni insieme a Sulev. Davanti a Iliev difesa con Zallu, Palomba, Veroli e Idrissi.

LA PARTITA

L'Udinese parte forte con Buta che insidia Iliev (tiro parato), cui risponde Delpupo (sinistro fuori). Al 12' Pejicic (classe 2007) di testa manda fuori una bella palla gol friulana. Poi è solo Cagliari, che intensifica la pressione e alza ritmi e qualità delle giocate: al 18' Carboni in profondità, tiro parato da Di Bartolo ma nell'occasione il centrocampista si fa male e deve lasciare il campo. Al 22' Semedo con un bel tiro, Iliev c'è. Poco prima della mezzora Pejicic si fa vedere in più occasioni ma non trova la mira giusta, e al 28' Cavuoti punisce: incursione centrale, mancino all'angolino. È il gol che stappa la partita: palo di Vinciguerra su assist volante di Konate, al 33' punizione all'incrocio dei pali di Delpupo e 2-0, al 35' contropiede coronato da Vinciguerra dribblando il portiere. Al 41' Semedo su punizione incoccia il palo, a riprova delle difficoltà della partita.

Il primo tempo si chiude con il gol di Sulev al 47', primo centro in rossoblù per il bulgaro classe 2006 arrivato a gennaio, che va via e insacca col sinistro in campo aperto. L'Udinese si fa vedere nella ripresa con un tiro di Centis da azione d'angolo, al 51' dribbling e tiro fuori misura di Vinciguerra, poi Konate al 61' in area di rigore è pronto col tap-in ravvicinato. Il bottino potrebbe rimpinguarsi con alcune azioni non rifinite al meglio, l'Udinese segna il gol della bandiera all'81' con Semedo e poi all'86' con Di Lazzaro va vicina alla rete, salvata sulla linea.

BATTILANA: "OTTIMO ATTEGGIAMENTO"

"La gara si presentava come difficile e si è dimostrata tale nello svolgimento - spiega Matteo Battilana, allenatore rossoblù - Dopo la rete di Cavuoti abbiamo avuto l'abilità di continuare a spingere e cercare il gol. Da sottolineare quanto fatto nella ripresa, senza mai accontentarsi o rilassarsi, questa è la mentalità giusta che denota la voglia di lavorare e migliorare. L'approccio alla gara i ragazzi non l'hanno mai sbagliato, lo svantaggio nelle precedenti due partite è sempre stato recuperato con un piglio di altissimo livello. Oggi bravi tutti sin dall'inizio, sono ragazzi di valore, abbiamo molteplici opzioni, il gruppo è forte e convinto e in allenamento le facce sono quelle giuste, ci sono elementi che si stanno ambientando giorno dopo giorno, ragazzi giovani che devono capire determinati meccanismi, ma lavorare con loro è un piacere perché ti restituiscono tanto sul campo".

PALOMBA: "VITTORIA CHE DÀ CONSAPEVOLEZZA"

"Dopo un momento difficile, da qualche partita abbiamo sicuramente maggiore fiducia e la partita di oggi lo dimostra una volta di più - le parole del capitano Luigi Palomba - Sono contento per tutti noi, sono vittorie che fanno morale e danno consapevolezza sul nostro valore. Stiamo crescendo, anche a livello di tenuta difensiva, oggi a differenza delle altre gare non abbiamo subito reti in avvio e questo è sicuramente un segnale positivo. Personalmente sto bene, ho avuto qualche problema fisico in stagione, da capitano sento grande responsabilità nell'indossare la fascia e difendere questi colori, è normale quindi vivere con sofferenza i momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto. Ora però stiamo sul pezzo e continuiamo a crescere da qui a fine stagione".