Pisacane: "Vittoria di spessore"

08 apr 2023

Fabio Pisacane commenta così la vittoria della Primavera rossoblù sulla Juventus di Paolo Montero, battuta 5-3 al termine di una girandola di emozioni e gol.

GRANDE SPIRITO

"Questa gara l'abbiamo forse vinta due volte, perché siamo stati bravi a rimanere lì con la testa, le gambe e il cuore una volta andati sotto 0-2. All'andata perdemmo 0-6 contro la Juventus e ci poteva stare un po' di timore reverenziale, oggi siamo riusciti a ribaltarla per due volte e ciò testimonia come i ragazzi abbiano in dote valori di altissimo livello dal punto di vista tecnico, organizzativo e morale. Sin dal primo allenamento, e anche oggi all'intervallo, ho detto loro che quanto stavano facendo per invertire la rotta non bastava, e sono stati bravi a crederci tutti insieme per raccogliere un risultato pesante in classifica e fondamentale per continuare a lavorare ogni giorno con l'obiettivo di migliorare".

LA REAZIONE

"Il Cagliari oggi ha risposto come meglio non poteva, l'aveva già fatto a Genova dove il pareggio è arrivato in modo rocambolesco. Avevamo preparato la gara nei minimi particolari e sapevamo che puntavano con passaggi progressivi a saltare la linea di centrocampo. Sapevamo anche che è una squadra che tira molto da fuori e infatti nei primi 20' sono riusciti a prevalere, poi però abbiamo dimostrato di poter dire la nostra".

UNA GARA ALLA VOLTA

"Fa piacere avere vinto davanti a tanti tifosi che ci hanno sostenuti, e anche a mister Ranieri e molti ragazzi della prima squadra. Siamo un tutt'uno, lavorare e giocare sotto i loro occhi è un orgoglio e un privilegio per trarre ulteriore stimolo. Il futuro? Nessuna tabella o previsione, andiamo in campo per altre otto finali e puntiamo al massimo perché i ragazzi hanno qualità e il destino e nelle loro mani".