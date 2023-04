Primavera, vittoria da urlo

08 apr 2023

Vittoria clamorosa della Primavera rossoblù che batte 5-3 la Juventus al termine di una gara palpitante. Cagliari sotto 0-2 dopo un quarto d'ora, pareggio e Juventus ancora avanti, poi l'esplosione di grinta, qualità e gol.

LE SCELTE

Battilana e Pisacane optano per Griger davanti con Vinciguerra e Sulev a supporto, in mediana Caddeo, Carboni e Cavuoti. Difesa con Zallu, Palomba, Veroli e Idrissi davanti a Ciocci, che ritrova il campo in una gara ufficiale dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio di inizio stagione.

TANTE OCCASIONI

I rossoblù sfiorano subito la rete con Vinciguerra al 5' (para bene Vinarcik) e Palomba al 6' (incornata da angolo). Ma al 9' Mancini dai venti metri scocca il destro che fulmina Ciocci. E al 12' è 2-0 bianconero: Anghelè risolve un'azione confusa propiziata dall'indecisione collettiva in fase difensiva dei sardi. I quali, però, non demordono e si buttano all'attacco: al 14' Carboni al tiro, corner! Al 18' Cavuoti ma Vinarcik è attento. Al 21' gol di Cavuoti: irrompe l'ex Vastese, destro chirurgico dal limite è 1-2 a metà tempo. Al 22' occasione Zallu, che si incunea e trova il destro che però manda alto. Il Cagliari ora comanda e al 27' Griger va in profondità calciando col destro e trovando la pronta risposta del portiere. La Juventus si fa vedere al 28' con Maressa ma Ciocci c'è, al 29' una carambola incoccia sul palo su tocco di Anghelè in area di rigore. Rischia la Juventus al 35', quando Caddeo da fuori trova Vinarcik che rischia la frittata. Doppia occasione per Griger al 38' (incornata fuori da centro area su palla vagante) e al 45' (tocco difficile) prima del riposo che chiude un primo tempo vibrante.

RIMONTA CLAMOROSA!

Al 47' Zallu ci prova ma il sinistro del terzino di Castelsardo è alto. Il pari arriva al 51': cross da destra di Griger, Vinciguerra sotto misura non perdona. La gara si va intensa e piena di chance da ambo le parti: Caddeo e Sulev al 54' non trovano il tocco giusto, Moruzzi colpisce il palo poco dopo col sinistro, Ciocci salva tutto su Mancini al 63', Vinciguerra da fuori al 64' non va lontano dai pali, Caddeo al 65' calcia fuori da buona posizione, quindi Carboni dal limite schiaccia un po' il delicato sinistro. Opportunità all'80' per Zallu e Griger su angolo: il sardo incorna, lo slovacco non trova la deviazione da pochi passi. Si entra nel finale di gara concitato e intenso, e all'85' la Juventus fa 3-2 in mischia: azione confusa, Mancini la risolve. Ma i rossoblù non mollano mai e due minuti dopo Veroli, nell'ennesima situazione di area di rigore, trova il 3-3. Ma il bello deve arrivare: scocca il 90', ripartenza perfetta, Griger trova Cavuoti, palla in mezzo e Pulina non può sbagliare per il 4-3 che fa esplodere Asseminello. Non è finita perché arriva anche il 5-3: ripartenza micidiale, Konate non perdona.