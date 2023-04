Primavera, pari a Genova

01 apr 2023

Pareggio per 1-1 in casa della Sampdoria, con i rossoblù raggiunti nel finale dopo il vantaggio firmato Carboni. Continua la corsa del gruppo, da qualche giorno guidato da mister Matteo Battilana con Fabio Pisacane come allenatore in seconda.

LA PARTITA

Al 10' Vinciguerra al tiro, para Tantalocchi, poco dopo il cross di Malagrida non trova compagni in area rossoblù. Alla mezzora si fa viva la Sampdoria: Lolic blocca su Cecchini. Al 35' Vinciguerra calcia a lato, quindi al 38' Palomba salva tutto sul tiro di Porcu a botta sicura. All'ora di gioco vantaggio Cagliari: azione di Carboni in area, penalty che lo stesso play calcia facendosi ipnotizzare da Tantalocchi, ma sulla respinta è pronto per il vantaggio. Il pari doriano arriva all'82': mischia con ultimo tocco fatale di Zallu alle spalle di Lolic.

LE PAROLE DI BATTILANA

"Facciamo i complimenti ai ragazzi perché non è facile in dieci giorni cambiare fisionomia e loro l’hanno fatto. Sotto il profilo dell'aggressività e della compattezza oggi hanno giocato da Cagliari, perché il Cagliari deve ritornare una squadra che tutti temono, fastidiosa quando non ha la palla e capace di giocare a calcio quando è in fase di possesso. Dobbiamo essere la classica squadra che non vorresti mai incontrare, oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere carattere, per cui andiamo avanti con lo spirito messo oggi in campo, sono sicuro che questa rosa abbia dei valori importanti che devono soltanto venire fuori".



RETI: 62′ Carboni, 82′ aut. Zallu

SAMPDORIA: Tantalocchi; Miettinen (73′ Lotjonen), Aquino, Migliardi; Porcu, Cecchini, Uberti, Pozzato (73′ Leonardi), Di Mario (73′ Conti); Malagrida (63′ Ivanovic), Montevago. A disposizione: Gentile, Scardigno, Straccio, Chilafi, Ntanda, Caruana, Savio, Tozaj, Peretti. Allenatore: Tufano.

CAGLIARI: Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (74′ Belloni); Caddeo (74′ Pintus), Carboni, Cavuoti; Masala (84′ Deriu), Konate, Vinciguerra (88′ Pulina). A disposizione: Wodzicki, Iliev, Conti, Kosiqi, Vitale, Arba, Mameli, Sulis. Allenatore: Battilana.

ARBITRO: Ramondino di Palermo. Assistenti: Cassano di Saronno e Brunetti di Milano.

AMMONITI: Montevago, Veroli, Lolic.