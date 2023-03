Filippi: "Continuiamo a lavorare"

19 mar 2023

+ -

Michele Filippi, allenatore della Primavera rossoblù, commenta così la partita contro il Lecce.

RIPARTIRE DALLA PRESTAZIONE

"Abbiamo dato continuità alla prestazione di Napoli, riprendendo quanto fatto per tutta la prima parte della stagione, direi fino a tutto il mese di gennaio. Potevamo essere un po' più cinici e decisi in zona offensiva nel primo tempo, col passare della partita abbiamo perso un po' il filo e il Lecce, che è una squadra di grande fisicità e qualità, ha avuto la meglio. Dobbiamo continuare a credere nel lavoro che facciamo ogni giorno, anche oggi siamo scesi in campo con grande piglio, riuscivamo a contenerli bene invadendo poi la loro metà campo. Non siamo riusciti a farlo per tutta la partita e dispiace commentare una nuova sconfitta".

LA GARA

"Non dobbiamo farci condizionare dai risultati, nel primo tempo abbiamo avuto il demerito di non concludere diverse azioni preparate bene, e a quel punto perdi anche un po' di certezze. Tatticamente, una volta uscito Carboni per infortunio abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco e sporcare la gara, forse troppo presto per quelli che erano i piani, e non siamo riusciti a costruire le giuste occasioni per pareggiarla".

TESTA ALLA SAMPDORIA

"Dobbiamo ripartire dalle prestazioni di oggi e di Napoli. Si tratta di aspetti psicologici e non di contenuti tecnici o tattici. Oggi eravamo molto fiduciosi sia prima della gara che durante la stessa, sono sicuro che perseverando nel lavoro e nella cura del dettaglio potremo rialzarci come meritiamo".