Sconfitta per la Primavera

11 mar 2023

Primavera rossoblù sconfitta 1-0 a Cercola dal Napoli, per effetto di un gol siglato da Alastuey all'11'.

LE SCELTE

Senza Zallu e Belloni, Filippi ritrova Delpupo con Carboni e Cavuoti nel mezzo. In difesa, davanti a Iliev, ci sono Arba, Palomba, Veroli e Sulis. Davanti torna Griger, affiancato da Vinciguerra e Masala.

NAPOLI AVANTI

Dopo una conclusione Veroli (di testa alto da corner) al 3' e quella di Arba al 5' (tiro dal limite deviato), è Masala al 7' a incappare nella risposta di Boffelli. All'8' Gioielli di testa, fuori, per il primo squillo napoletano. I padroni di casa passano all'11': Alastuey fulmina Iliev. Il Cagliari reagisce con veemenza: al 15' Masala pescato da Vinciguerra, tiro ribattuto; al 16' Delpupo con una grande giocata ma Boffelli para. Al 22' Carboni ha una chance enorme ma D'Avino mette in corner, dalla bandierina pescato Palomba ma manca la precisione.

IL RISULTATO NON CAMBIA

La ripresa inizia con veemenza rossoblù ma non c'è lo sbocco decisivo. Al 48' Gioielli di testa fuori di poco per il Napoli vicino al bis. Doppio cambio al 66': dentro Sulev, Konate e Idrissi per Delpupo, Masala e Sulis. I rossoblù spingono ma non ci sono occasioni, così al 76' Alastuey col mancino incoccia la traversa da posizione defilata dentro l'area. Il forcing produce mischie potenzialmente pericolose (come quella furibonda al 93' con Konaté che non trova il gol) ma finisce 1-0 per i partenopei.