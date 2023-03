Primavera battuta

05 mar 2023

+ -

La Primavera rossoblù cede di misura in casa al Milan. Decide una rete in chiusura di primo tempo firmata da Zeroli. Gara vibrante e combattuta dal primo all'ultimo istante, al Cagliari manca il guizzo finale e un pizzico di lucidità nei momenti chiave.

INIZIO MILANISTA

Al 4' Zeroli ci prova su servizio di Cuenca, tiro respinto. Al 5' Traoré ci prova per Zeroli, alto. I rossoneri iniziano meglio ma non trovano il gol, al 13' Foglio tira male, poi Iliev salva tutto su Mangiameli che incorna da pochi passi e trova la grande risposta del portiere bulgaro in tuffo sull'angolino sinistro.

REAZIONE CAGLIARI

I rossoblù reagiscono dopo la mezzora, anche se nella fase centrale della gara succede poco o nulla. Palomba incorna al 36' ma trova Nava pronto. Al 42' grande chance per il Cagliari, con Vinciguerra che vince il duello con Coubis e cerca Konate, palla lenta e l'azione sfuma.

MILAN AVANTI

Allo scadere del primo tempo Zeroli coglie la respinta dalla traversa colpita da Traoré e col destro fa 1-0. Sarà il gol decisivo.

RIPRESA DI RINCORSA

Il secondo tempo vede un Cagliari arrembante e che cerca il pareggio, ma non c'è lo sbocco. Succede poco a livello di occasioni da rete, il Cagliari propone ma non conclude (ci prova Sulev al 68', appena entrato, ma il tiro dai 25 metri è centrale), al 70' rimane in inferiorità numerica per il rosso a Belloni in ripiegamento su Bakoune. All'81' calcia Vinciguerra dopo l'ennesima azione personale, destro stretto sul fondo. La spinta non si concretizza nelle varie mischie, finisce 0-1.