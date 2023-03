Cagliari-Milan Primavera, i biglietti

01 mar 2023

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Primavera rossoblù, che domenica 5 marzo alle ore 13 ospita il Milan per la 22ª giornata di campionato.

I biglietti per assistere alla gara tra Cagliari e Milan sono ora in vendita online, nelle ricevitorie autorizzate e presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda: 5€ il prezzo del singolo tagliando (clicca qui); gli abbonati potranno averli a solo 1€ grazie al codice promozionale che riceveranno via mail.

L'acquisto di un titolo di accesso per la sfida della Primavera consentirà di assistere a una sessione di allenamento della prima squadra dalla tribuna "Carlo Enrico Giulini" del Campo 1.

Per entrambi gli eventi si accederà da via Sa Ruina con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo sino ad esaurimento posti (qui tutte le info).