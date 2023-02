Pareggio per la Primavera

26 feb 2023

Nessun gol al termine dei novanta minuti tra Cagliari ed Empoli Primavera sul prato del Campo 1 di Asseminello. Primo tempo senza padroni, nella ripresa meglio i rossoblù. È mancato solo il gol per portare a casa tre punti che sarebbero stati più che meritati.

LE SCELTE

Mister Filippi può contare sul ritorno di Griger al centro dell'attacco, sostenuto sugli esterni da Pulina e Belloni. In difesa Pintus al posto dell'indisponibile Veroli, con lui Palomba, Zallu, Sulis e Lolic tra i pali. Mediana affidata a Caddeo-Carboni-Delpupo.

PRIMO TEMPO EQUILIBRATO

Entrambe le squadre approcciano la gara con piglio vivace e voglia di far gol. La prima occasione passa dai piedi di Griger al 10', lo slovacco riceve in area di rigore ma non riesce a finalizzare. L'Empoli risponde con una conclusione centrale di Bucancil che Lolic intercetta in tranquillità. La prima frazione scorre senza ulteriori sussulti, il vero protagonista è l'equilibrio.

TERMINA A RETI BIANCHE

Nel secondo tempo Filippi cambia l'assetto tattico sostituendo Delpupo e Pulina per Vinciguerra e Konate. L'attaccante napoletano e Griger spaventano la retroguardia ospite a più riprese, al 67' il portiere azzurro è prodigioso due volte sui loro tentativi. Più passano i minuti più i rossoblù diventano padroni del campo, manca solo il guizzo finale in grado di bucare la retroguardia empolese. Ancora un Vinciguerra tarantolato costringe Indragoli al fallo da ultimo uomo quando mancano quattro minuti al termine: rosso diretto e punizione dal limite che Masala manda alta. È l'ultima occasione del match, 0-0 il risultato finale.