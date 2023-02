Cagliari-Empoli Primavera, i biglietti

24 feb 2023

Domenica 26 febbraio (alle ore 13) la Primavera rossoblù di mister Filippi scende nuovamente in campo ad Asseminello per la 21ª giornata di campionato. I biglietti per assistere alla gara tra Cagliari ed Empoli sono ora in vendita, acquistabili esclusivamente online: 5€ il prezzo del singolo tagliando (clicca qui); gli abbonati potranno averli a solo 1€ grazie al codice promozionale che riceveranno via mail.

L'acquisto di un titolo di accesso per la sfida della Primavera consentirà di assistere a una sessione di allenamento dei ragazzi di mister Ranieri dalla tribuna "Carlo Enrico Giulini" del Campo 1.

Per entrambi gli eventi si accederà da via Sa Ruina con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo sino ad esaurimento posti (qui tutte le info).