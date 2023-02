Primavera sconfitta a Firenze

19 feb 2023

Sconfitta a Firenze per la Primavera rossoblù, superata dai viola con un gol al 60' firmato da Tocci, all'interno di una partita equilibrata per tutto lo svolgimento. Di seguito il racconto della sfida.

LE SCELTE

Alle prese ancora con diverse assenze (gli infortunati Griger, vittima di virus intestinale, Cavuoti, Vinciguerra, Sulev e Franke), Filippi ha Delpupo - reduce dalla trasferta di Bari con la Prima squadra - che parte dalla panchina. In avanti ci sono Belloni e Masala accanto a Konate, in mediana Conti e Caddeo con Carboni; in difesa, davanti a Lolic, ecco Zallu, Palomba, Veroli e Idrissi.

PRIMO TEMPO IN EQUILIBRIO

Succede poco nella prima frazione, prevedibilmente tirata e in equilibrio, tra due squadre che si conoscono e rispettano. La Fiorentina tiene maggiormente palla e fa la gara, ma non va oltre alcune sortite con Romani (fermato in corner al 6'), Amatucci (alto al 10'), Di Stefano (alto di poco dopo serpentina, al 16'). Nel primo quarto d'ora è Zallu a calciare in porta da fuori dopo azione personale, senza fortuna. Ammoniti nel primo tempo Caddeo, Veroli e Conti, a riprova della gara di contenimento fatta dagli ospiti. Le due grandi chance viola al 20' e al 24': prima Tocci non arriva sul cross basso di Kayode, poi Nardi è lento in area e Palomba lo mura. Al 40' Belloni col mancino non inquadra la porta, prima che nel finale di tempo Tocci e Favasuli sbattano sull'attento Lolic.

DENTRO DELPUPO, ACHOUR E PINTUS

Filippi opta subito per Delpupo (ammonito al 64') e Achour in luogo di Masala e Conti. La Fiorentina punge con Kayode e Nardi ma la palla è fuori. Al 57' ancora Belloni a provarci, sinistro senza fortuna. E all'ora di gioco la Fiorentina passa: Nardi e Amatucci lavorano bene a destra, cross basso che Tocci non sbaglia sulla linea di porta. Filippi passa alla difesa a tre con Pintus, però Zallu si fa male al ginocchio e deve subito entrare Arba. Il forcing rossoblù produce una bella sfuriata di Konate al 68', ma Biagetti è bravo a recuperare. Si entra così nei 10' finali: all'89' contropiede perfetto del Cagliari, Achour riceve in area e in un amen controlla e calcia col destro, palla alta e il classe 2006 a un passo dal primo gol in Primavera. È l'ultima emozione, il pari non arriva.