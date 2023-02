Filippi: "Oggi non al top"

15 feb 2023

Queste le parole di Michele Filippi dopo la sconfitta interna per 3-2 con l'Inter nel turno infrasettimanale del Primavera 1.

ATTENZIONE DA MIGLIORARE

"Dobbiamo crescere dal punto di vista dell'applicazione, questa è una squadra che se si esprime con umiltà e attenzione in ogni particolare allora può raccogliere tanto. Diversamente si va in difficoltà e si paga dazio al cospetto di qualsiasi avversario, a maggior ragione se davanti hai l'Inter, dotata di qualità e atletismo di primo livello".

LA GARA

"Nel primo tempo non siamo stati bravi a mettere in pratica quanto preparato, la reazione c'è stata e nei primi 15' della ripresa si è visto ciò che volevamo. Ci siamo poi di nuovo persi in termini di continuità e l'Inter ha trovato il gol. Portiamo a casa il fatto di non aver mai mollato andando vicini sino alla fine al pareggio, ma occorre crescere se si vuole recitare un ruolo importante in questa stagione".

DOMENICA A FIRENZE

"Non dobbiamo farci condizionare dai risultati o dalla classifica, siamo all'interno di un percorso che vive di tappe da affrontare una alla volta. A Verona e col Frosinone meritavamo di più, col Torino sono state fatali alcune disattenzioni, oggi sicuramente occorre analizzare cosa non ha funzionato, sempre con grande equilibrio e lucidità nei giudizi. Questa squadra ha dimostrato di avere caratteristiche per giocarsela contro chiunque, andiamo a Firenze (domenica alle ore 11) per una delle gare più complicate della stagione, al cospetto di una formazione molto forte e dagli equilibri consolidati. Speriamo di recuperare altri elementi che sono fuori da un po', quando avremo l'ok dello staff sanitario potremo utilizzarli e aggiungere ancora qualcosa alle nostre rotazioni".