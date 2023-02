Pisano: "Di negativo solo il risultato"

11 feb 2023

Francesco Pisano, oggi in panchina al posto dello squalificato Michele Filippi, analizza così la prestazione a Primavera rossoblù battuta in casa del Torino.

"Abbiamo fatto una ottima partita, decisa da degli episodi che ci insegnano come si debba migliorare in determinate situazioni per evitare di perdere partite e punti preziosi".

TANTE SOLUZIONI

"È vero che mancavano alcuni elementi cardine, tra acciacchi e convocazioni in prima squadra, ma chi ha giocato oggi ha dimostrato una volta di più di essere all'altezza e che le soluzioni a disposizione sono molteplici".

VOGLIA DI RISCATTO

"Si è visto un Cagliari compatto, che non ha mai mollato, siamo caduti nel finale e dispiace tanto. Torniamo però subito a lavorare e in campo mercoledì contro l'Inter avremo un'altra sfida tosta che però ci permetterà di provare a riscattare una giornata negativa solo dal punto di vista del risultato.

QUALCHE RAMMARICO

"Il rammarico deriva dal fatto che stavamo facendo bene e nell'arco di tutta la gara avevamo giocato alla pari col Torino, che è sicuramente una delle realtà più accreditate del torneo. Proprio nel momento più positivo abbiamo subito il gol decisivo, il rigore finale dà al risultato una conformazione spropositata per quanto visto in campo".

I NUOVI ARRIVI

"Sulev? Era all'esordio, parliamo di un classe 2006 che si sta ambientando in questi primi giorni a Cagliari e oggi ha fatto intravedere le sue qualità. Deve lavorare come tutti, ha grande voglia, l'atteggiamento con cui si è presentato è quello che serve per crescere ".