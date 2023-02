Primavera battuta a Torino

11 feb 2023

Sconfitta per la Primavera rossoblù in casa del Torino, che coglie la terza vittoria su tre confronti stagionali tra campionato e Coppa Italia. In vantaggio con N'Guessan nel primo tempo, i granata la vincono nella ripresa segnando con Corona e (all'ultimo secondo su rigore) con Weidmann per il 3-1 finale, vanificando il pareggio di Konate in avvio di secondo tempo a coronamento di una splendida trama.

LE SCELTE

Con molte assenze a carico, tra infortunati e convocazioni in prima squadra, Michele Filippi (squalificato, al suo posto Francesco Pisano) sceglie Belloni e Idrissi nel tridente con Konate. In difesa Zallu e Sulis esterni, Palomba e Veroli centrali, in porta Iliev. Centrocampo col debutto di Sulev, classe 2006 appena arrivato in rossoblù, Caddeo e Conti.

N'GUESSAN LA SBLOCCA

Passano 5' e Ruszel calcia benissimo da fuori sfiorando il palo alla destra di Iliev. La gara è equilibrata e densa di duelli, ma le occasioni latitano. Al 27' Caddeo incassa il giallo per un intervento duro a metà campo, quindi al 35' Weidmann ancora da fuori area a sfiorare il palo di Iliev. E il Torino sfonda al 39' con N'Guessan che completa il contropiede partito da corner rossoblù. I granata potrebbero raddoppiare subito, al 42', con Dembele che non riesce a segnare sotto misura. Al riposo si va con un altro giallo a carico, stavolta per Conti.

KONATE PAREGGIA, CORONA LA VINCE

La ripresa inizia con il Cagliari che prova a costruire e premere. Tentativi di Caddeo e Idrissi, proposta di gioco premiata al 58' da una perfetta trama che vede Belloni imbucare col mancino per Konate, bravo a infilare in diagonale per l'1-1. La reazione piemontese porta le firme dei soliti Dembele e Weidmann, la girandola delle sostituzioni spezza i ritmi. In pieno equilibrio arriva il 2-1 torinista con Corona, abile a ricevere in transizione a Weidmann e battere Iliev sul primo palo con il sinistro. Il Cagliari spinge con il forcing per ritrovare la parità, che non arriverà.